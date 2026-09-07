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Kịp thời cứu nam thanh niên gặp nạn dưới vực sâu ở Văn Bàn

Thứ Hai, 09:52, 07/09/2026
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VOV.VN - Rạng sáng nay (7/9), Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nậm Cọ về việc phát hiện một người điều khiển xe máy bị ngã xuống vực, bị thương trên tỉnh lộ 162, hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Thời điểm này trời bắt đầu có mưa, mặt đường trơn trượt, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình vực sâu, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận nạn nhân. Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an xã đã nỗ lực cùng người dân tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn từ dưới vực lên và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

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​Công an xã Văn Bàn kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu

Nạn nhân được xác định là anh Lý Thanh Ngọc, trú tại thôn Bản Mạ, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Qua xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 6/9, anh Ngọc điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 162 theo hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng. Khi đến khu vực trên, do trời tối, đoạn đường cua có mưa, mặt đường trơn trượt, anh Ngọc không làm chủ được tay lái, tự ngã xuống vực. Nạn nhân nằm dưới vực khoảng 4 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện.

Sau khi được đưa đến cơ sở y tế, anh Ngọc được xác định bị gãy tay phải và gãy xương đùi trái. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

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Đắk Lắk bố trí 484 tỷ đồng phát triển 7 dự án y tế số

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026–2030.

PV/VOV-Tây Bắc
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