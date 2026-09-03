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Biên phòng hỗ trợ khống chế đám cháy tàu cá ở Cà Mau

Thứ Năm, 19:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ tàu cá bị cháy. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 3/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu cá mang số hiệu CM-92869-TS, do ông N.T.T. (SN: 1969, ngụ ấp Biển Tây, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm chủ.

Tàu cá này có chiều dài 23,5 m, hành nghề lưới vây, thời điểm xảy ra sự cố đang neo đậu gần khu vực nhà dân và nhiều phương tiện khác.

Ngay khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã khẩn trương huy động 20 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Huỳnh Văn Nhớ chỉ huy nhanh chóng cơ động đến hiện trường.

bien phong ho tro khong che dam chay tau ca o ca mau hinh anh 1
Lực lượng Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tích cực hỗ trợ ngư dân chữa cháy tàu

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với người dân và lực lượng liên quan tích cực dập lửa, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các tàu cá lân cận và khu dân cư.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, bảo đảm an toàn cho các phương tiện xung quanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện xuất phát từ khu vực cabin có nhiều thiết bị điện trên tàu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người và không cháy lan, tuy nhiên ngọn lửa đã làm phần cabin cùng nhiều khu vực trên thân tàu bị cháy đen, hư hỏng nặng các thiết bị: máy quét, thiết bị thông tin liên lạc và máy dò cá. Ước tính thiệt hại ban đầu do chủ tàu cung cấp là trên 3 tỷ đồng.

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Vụ cháy ước gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thống kê chi tiết thiệt hại.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn về điện trên các tàu cá, đặc biệt khi neo đậu tập trung gần khu dân cư. Các chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra định kỳ hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV- ĐBSCL
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