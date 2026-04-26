31 ổ dịch dại bùng phát tại Đồng Nai, hiểm họa từ vấn nạn chó thả rông

Chủ Nhật, 17:42, 26/04/2026
VOV.VN - Trước tình trạng số ổ dịch dại gia tăng và ghi nhận nhiều trường hợp chó dại tấn công người, chính quyền địa phương tại tỉnh Đồng Nai đã ban hành lệnh cấm thả rông vật nuôi, đồng thời cảnh báo chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 31 ổ dịch dại trên chó tại 21 xã, phường, con số này tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

31 o dich dai bung phat tai Dong nai, hiem hoa tu van nan cho tha rong hinh anh 1
Chó thả rông khắp nơi

Đáng báo động là tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước đây là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), dù là địa bàn trung tâm nhưng lại "dẫn đầu" với 3 ổ dịch chó dại. Cả 3 trường hợp bị chó cắn tại đây đều có điểm chung là các con chó đã chết sau khi tấn công người và kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus dại. Rất may mắn, các nạn nhân được tiêm vắc-xin kịp thời nên sức khỏe đã ổn định.

Bất chấp những cảnh báo, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng nuôi chó thả rông tại Đồng Nai nói chung, tại phường Bình Phước nói riêng vẫn phổ biến. Trên các tuyến đường phố, không khó bắt gặp những con chó tự do chạy nhảy mà không có rọ mõm hay người dắt.

Nguy hiểm nhất là tại các khu vực trường học, chó thả rông vẫn nhởn nhơ quanh hàng rào và cổng trường, trực tiếp đe dọa sự an toàn của các em học sinh - đối tượng chưa có kỹ năng tự vệ trước sự tấn công của động vật.

31 o dich dai bung phat tai Dong nai, hiem hoa tu van nan cho tha rong hinh anh 2
Chó thả rông trước khu vực trường học gây nguy hiểm cho học sinh.

Trước tình hình cấp bách, UBND phường Bình Phước đã ra văn bản chấn chỉnh nghiêm ngặt. Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương nghiêm cấm thả rông chó tại các tuyến đường, khu dân cư và nơi công cộng; chó phải được nuôi giữ nghiêm ngặt trong khuôn viên gia đình.

Lãnh đạo UBND phường Bình Phước cho biết, bệnh dại vô cùng nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh, vì thế UBND phường đề nghị người dân phối hợp phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các chế tài xử phạt sẽ được áp dụng triệt để: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị; chó thả rông sẽ bị bắt giữ, chủ nuôi phải chi trả toàn bộ chi phí lưu giữ và xử lý.

Chủ nuôi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe cho nạn nhân. Đặc biệt, nếu để chó cắn gây chết người, chủ nuôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vô ý làm chết người”.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Bệnh dại và nỗi đau từ sự lơ là

VOV.VN - 100% là tỷ lệ tử vong một khi bệnh dại đã phát cơn. Nguy hiểm là vậy, nhưng sự lơ là, chủ quan, cùng thói quen nuôi chó thả rông vẫn đang tước đi nhiều sinh mạng. Chỉ vì suy nghĩ đơn giản: "Chó nhà nuôi cắn, chắc không sao đâu...", một gia đình tại tỉnh miền núi Lào Cai đã vĩnh viễn mất đi người trụ cột.

VOV.VN - 100% là tỷ lệ tử vong một khi bệnh dại đã phát cơn. Nguy hiểm là vậy, nhưng sự lơ là, chủ quan, cùng thói quen nuôi chó thả rông vẫn đang tước đi nhiều sinh mạng. Chỉ vì suy nghĩ đơn giản: "Chó nhà nuôi cắn, chắc không sao đâu...", một gia đình tại tỉnh miền núi Lào Cai đã vĩnh viễn mất đi người trụ cột.

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

