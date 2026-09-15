Tàu cá lật khi neo đậu ở Phú Quý, đang tìm kiếm thuyền viên mất tích
VOV.VN - Trong lúc neo đậu, một tàu cá ở Đặc khu Phú Quý bị nghiêng và lật ngang làm một thuyền viên mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Vào lúc 5h40 ngày 15/9, Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Phú Quý tiếp nhận tin báo về việc tàu cá LĐ-97007-TS, công suất 650 CV, dài 22 mét, hành nghề lưới chụp, do ông Ngô Văn Thăng (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng bị sự cố.
Theo thông tin ban đầu, sau khi khai thác hải sản, tàu cá trên neo đậu tại khu vực Bãi Phủ (thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý) thì bị nghiêng và lật ngang cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý.
Khi tàu cá bị lật bên trong còn kẹt lại 1 thuyền viên là ông Ngô Đình Xuân (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Phú Quý cùng các lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên mắc kẹt bên trong tàu.