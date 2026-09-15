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Tàu cá lật khi neo đậu ở Phú Quý, đang tìm kiếm thuyền viên mất tích

Thứ Ba, 11:26, 15/09/2026
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VOV.VN - Trong lúc neo đậu, một tàu cá ở Đặc khu Phú Quý bị nghiêng và lật ngang làm một thuyền viên mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Vào lúc 5h40 ngày 15/9, Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Phú Quý tiếp nhận tin báo về việc tàu cá LĐ-97007-TS, công suất 650 CV, dài 22 mét, hành nghề lưới chụp, do ông Ngô Văn Thăng (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng bị sự cố.  

tau ca lat khi neo dau o phu quy, dang tim kiem thuyen vien mat tich hinh anh 1
Hiện trường tàu cá bị lật. Ảnh: BPPQ

Theo thông tin ban đầu, sau khi khai thác hải sản, tàu cá trên neo đậu tại khu vực Bãi Phủ (thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý) thì bị nghiêng và lật ngang cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý.

tau ca lat khi neo dau o phu quy, dang tim kiem thuyen vien mat tich hinh anh 2
Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: BPPQ

Khi tàu cá bị lật bên trong còn kẹt lại 1 thuyền viên là ông Ngô Đình Xuân (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).

tau ca lat khi neo dau o phu quy, dang tim kiem thuyen vien mat tich hinh anh 3
Huy động ca nô để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: BPPQ

Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Phú Quý cùng các lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên mắc kẹt bên trong tàu. 

Thiên Lý/VOV.TPHCM
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