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Tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu cá bị nạn ở Đặc khu Phú Quý

Thứ Tư, 10:44, 16/09/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 6h45, ngày 16/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên bị mắc kẹt bên trong tàu cá bị nạn trong lúc neo đậu khu vục Bãi Phủ, thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Vào khoảng 5h40, ngày 15/9, tàu cá LĐ-97007-TS sau khi khai thác hải sản về neo đậu thì bị nghiêng và lật ngang cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý. Khi tàu cá bị lật, bên trong còn kẹt lại 1 thuyền viên là ông Ngô Đình Xuân (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).

tim thay thi the thuyen vien mac ket trong tau ca bi nan o Dac khu phu quy hinh anh 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: BPPQ

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Phú Quý cùng các lực lượng khác tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến 6h45 ngày 16/9 thi thể nạn nhân được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được giao về gia đình để lo hậu sự. 

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Hiện trường tàu cá nạn. Ảnh: BPPQ

Tàu cá LĐ-97007-TS, công suất 650 CV, dài 22m, hành nghề lưới chụp, do ông Ngô Văn Thăng (35 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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