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328 thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi thi lại sẽ được xét tuyển riêng

Thứ Tư, 12:40, 05/08/2026
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VOV.VN - Dù bị hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được bảo lưu nguyện vọng và tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng sau khi hoàn thành kỳ thi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bị hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, các em vẫn được bảo lưu toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký và tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng sau khi hoàn thành kỳ thi lại.

Thông tin được ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), công bố tại buổi họp báo sáng 5/8 về phương án xử lý đối với 328 thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ chưa tham gia đợt xét tuyển đại học chung để bảo đảm công tác lọc ảo.

Theo ông Thảo, việc hủy kết quả thi đồng nghĩa 328 thí sinh này tạm thời chưa đủ điều kiện tham gia đợt xét tuyển đại học chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Phương án này nhằm bảo đảm công tác lọc ảo diễn ra chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác trên cả nước.

Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển của 328 thí sinh sẽ được bảo lưu. Sau khi hoàn thành kỳ thi lại và có kết quả chính thức, các em sẽ được tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng.

Theo Bộ GD&ĐT, phương án này vừa bảo đảm quyền lợi của nhóm thí sinh bị ảnh hưởng, vừa giữ nguyên nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh đại học năm 2026.

Liên quan đến việc 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi nhưng không được tổ chức thi lại, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết hai vụ việc có bản chất hoàn toàn khác nhau.

Theo ông Chương, đối với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Trên cơ sở đó, địa phương có đầy đủ căn cứ để xử lý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT nên không đặt ra việc tổ chức thi lại.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, việc tổ chức thi lại nhằm khắc phục hậu quả của vụ việc xảy ra tại điểm thi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thí sinh không có lỗi, đồng thời giữ sự công bằng đối với toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết vụ gian lận là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người. Cơ quan chức năng bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Hằng - Nguyên Hà - Linh Thương/VOV.VN
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