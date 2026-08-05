Hủy kết quả thi, tổ chức thi lại cho 328 thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang
VOV.VN - Sáng nay (5/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của người dân
Phát biểu kết thúc họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng kết luận: Trong bối cảnh cả nước triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, việc xảy ra các vụ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng đã khiến dư luận quan tâm và bày tỏ lo ngại về chất lượng giáo dục.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của kỳ thi, đồng thời bảo đảm độ tin cậy của kết quả thi phục vụ công tác quản lý giáo dục và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Những vụ việc này cũng ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong các phương thức xét tuyển với tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, qua các vụ việc vừa qua cho thấy vẫn còn xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong thi cử.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý triệt để các hành vi tiêu cực là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính công bằng của kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của giáo dục. Sau khi các vụ việc xảy ra, Bộ đã kịp thời xây dựng phương án xử lý và nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan để giải quyết vụ việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện chỉ đạo nêu tại Thông báo số 382 ngày 17/7/2026, phối hợp xác minh mức độ sai phạm của kỳ thi. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang xác định quan điểm xử lý dứt điểm các sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình xây dựng phương án xử lý vụ việc, Bộ đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục, cùng các ý kiến từ nhân dân và phụ huynh để có phương án phù hợp. Việc xử lý được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính răn đe đối với người vi phạm, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân các bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với kỳ thi và chất lượng giáo dục; đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi của học sinh, hướng tới xây dựng nền giáo dục phát triển, bền vững.
Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Hiện việc kiểm tra vẫn đang được triển khai. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ xem xét, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm theo quy định.
Bộ GD-ĐT: Việc tổ chức thi lại sẽ tạo áp lực rất lớn đối với học sinh
Đề cập đến quyền lợi của học sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, dưới góc độ nhân văn và khoa học giáo dục, cả 328 học sinh đều bị ảnh hưởng. "Chúng tôi không phân biệt đâu là học sinh trung thực, đâu là học sinh chưa trung thực. Các cơ quan chức năng nhận định điểm bất thường là hệ quả của Hội đồng thi, của những người được giao chức trách, nhiệm vụ tổ chức kỳ thi nhưng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế".
Theo Thứ trưởng, việc tổ chức thi lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, nhưng đây là một trong những phương án tốt nhất để các em chứng minh đúng năng lực của mình. "Những em thật sự đúng bản chất, đúng năng lực thì chứng minh đây là điểm thật của mình. Điểm thật của các con thì không phải băn khoăn, không phải lo lắng, không phải nghĩ điểm đó có thật hay không để xét tuyển đại học. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm rõ điều này và đồng hành với các em".
Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường động viên, hỗ trợ tâm lý, tư tưởng cho học sinh trước kỳ thi lại. "Cốt lõi là phải hướng về người học. Nhiều em còn chưa thành niên, về cơ bản là bị tác động bởi sai phạm của Hội đồng thi. Không ai mong muốn sự việc xảy ra, vì vậy mọi biện pháp xử lý đều phải tính đến toàn cục".
Thứ trưởng cũng thừa nhận việc tổ chức thi lại sẽ tạo áp lực rất lớn đối với học sinh: "Có ý kiến cho rằng các em có thêm thời gian ôn tập, nhưng thực tế ảnh hưởng về tâm lý của các em lớn hơn nhiều. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại sau một tháng, tâm lý bị tác động, kiến thức có thể bị rơi rụng. Đó là những lo lắng hoàn toàn có cơ sở".
Bộ GD-ĐT hay UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi lại?
Về câu hỏi, tổ chức thi lại, do Bộ GD-ĐT tổ chức thi hay do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết việc tổ chức kỳ thi lại sẽ được thực hiện trên cơ sở ôn tập bám sát các quy định, hướng dẫn của Thông tư số 24 và Thông tư số 13, tương tự như kỳ thi lần thứ nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kỳ thi, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai theo đúng quy định trên cơ sở phân cấp, phân quyền. Mục tiêu là để thí sinh yên tâm dự thi trong điều kiện bình thường như kỳ thi lần thứ nhất đã được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đối với việc công bố kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ thực hiện theo cách thức tương tự kỳ thi lần thứ nhất, bảo đảm công khai, minh bạch để thí sinh nắm được kết quả của kỳ thi.
Cùng vi phạm quy chế thi mà thí sinh Tuyên Quang được thi lại, thí sinh ở Quảng Trị lại không?
Trả lời câu hỏi, tại sao cùng vi phạm quy chế thi mà các em Tuyên Quang lại được thi lại, trong khi các thí sinh ở Quảng Trị lại không, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết: Đối với thí sinh ở Quảng Trị đã được cá thể hóa hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp.
Căn cứ Điều 57 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, các thí sinh này sẽ bị xử lý theo đúng mức độ vi phạm đã được xác định và có đầy đủ minh chứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu gốc để phục vụ quá trình xử lý, đồng thời đã thông tin tới các cơ quan báo chí và dư luận.
Đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện Bộ cho biết, căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, đến nay đã xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi. Trên cơ sở quy định tại Điều 2, Điều 7 và Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định hủy kết quả kỳ thi đối với các thí sinh tại điểm thi này.
Đại diện Bộ cũng cho biết, việc xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan công an và theo đúng quy định của pháp luật.
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp nếu vi phạm sẽ tiếp tục bị xử lý
Tại họp báo, đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.
Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Về băn khoăn sai phạm lần này có tạo tiền lệ lần sau không, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ sẽ bằng các biện pháp không để các hiện tượng này tái diễn. Một điều lưu ý không chỉ một mình Bộ có thể làm được, các phụ huynh, giáo viên, những người liên quan không được tác động đến kết quả thi của các con. Những người trong hội đồng thi phải nghiêm minh, tuyệt đối không để bị tác động. Các cơ quan phải xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tránh tình trạng xấu xảy ra.
Về câu hỏi thi lại có khó khăn trong ra đề không, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, đã chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy chế, bảo đảm tuyệt đối yêu cầu bảo mật.
Ông thừa nhận đây là nhiệm vụ rất khó bởi đề thi lại chắc chắn sẽ được so sánh với đề thi đợt một về độ khó, độ dễ. "Bộ đã quán triệt rất kỹ Ban ra đề, đồng thời bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đề. Đương nhiên không thể một - một, không thể giống nhau 100%, nhưng nguyên tắc là bảo đảm công bằng, quyền lợi chính đáng của học sinh.
Ở đây không phải là thách đố học sinh, cũng không phải dễ dãi để đạt điểm cao nhằm chứng minh điều gì. Chúng tôi làm đúng quy định của Nhà nước, đúng nguyên lý giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trong khuôn khổ quy chế".
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức, có bàn bạc
Về lý do vì sao không xử lý từng thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức, có bàn bạc, liên quan đến cả một tập thể, liên quan đến 328 thí sinh, nếu điều tra đến cùng cần thời gian lớn. Thời gian qua Bộ GD-ĐT, Bộ Công an thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan khẩn trương xác minh làm rõ đồng thời đảm bảo lợi ích của các thí sinh. 328 thí sinh có em chưa thành niên, có em đã thành niên, có em chưa nhận thức được. Vì thế công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn; đồng thời cả hội đồng đó không còn đủ trung thực nữa, nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của thí sinh. Đến thời điểm này đủ thời gian để tổ chức thi lại.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng A09, cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định đây là sai phạm mang tính tập thể của cả điểm thi. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng đối tượng liên quan lớn và hành vi vi phạm được tổ chức, thực hiện có hệ thống. Trước mắt, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can.
Đến thời điểm này, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.
Kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 14-15/8
Theo thông tin tại họp báo, kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 14-15/8, công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.
Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.
Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, cuộc họp nhằm thông tin đầy đủ, khách quan về kết quả xác minh, các biện pháp xử lý đối với vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm.
Theo Thứ trưởng, việc xử lý vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh. Bộ GD-ĐT cũng sẽ làm rõ bản chất các hành vi vi phạm, công khai phương án xử lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới báo chí và người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, sau 1 ngày công bố điểm thi, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ những nghi vấn. Kiểm tra các khâu thi, chấm thi, phân tích kết quả thi với 24 giáo viên liên quan và nhận định có dấu hiệu bất thường; Bộ đã đề nghị Công an Tuyên Quang phối hợp làm rõ.
Ông Chương cho biết: "Vụ điểm thi Tuyên Quang, đến nay đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng. Sai phạm xảy ra là của tập thể điểm thi, đã có kết quả thi của các thí sinh, có cơ sở tổ chức thi lại. Dự kiến thi lại sẽ vào ngày 14-15/8".
Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 thông qua chương trình họp báo
Dự buổi họp báo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026; ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT; tham dự họp còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang.
Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận đặt câu hỏi hoài nghi về kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang khi địa phương này có 147 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong khi đó, tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.
Điều đáng chú ý, khi phân tích dữ liệu điểm thi Toán của địa phương này có 1 dải liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục. Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10. Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm.
Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.
Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.
Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.
Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.
Vụ điểm thi Tuyên Quang: Chuyên gia hiến kế xử lý 328 thí sinh trước ngày lọc ảo
VOV.VN - Từ ngày 4/8, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống. Tuy nhiên, vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn chưa có kết luận cuối cùng, khiến cách xử lý 328 thí sinh đang được xác minh trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.