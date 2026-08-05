Hủy kết quả thi, tổ chức thi lại cho 328 thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

10:18

Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của người dân

Phát biểu kết thúc họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng kết luận: Trong bối cảnh cả nước triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, việc xảy ra các vụ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng đã khiến dư luận quan tâm và bày tỏ lo ngại về chất lượng giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của kỳ thi, đồng thời bảo đảm độ tin cậy của kết quả thi phục vụ công tác quản lý giáo dục và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Những vụ việc này cũng ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong các phương thức xét tuyển với tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, qua các vụ việc vừa qua cho thấy vẫn còn xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý triệt để các hành vi tiêu cực là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính công bằng của kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của giáo dục. Sau khi các vụ việc xảy ra, Bộ đã kịp thời xây dựng phương án xử lý và nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan để giải quyết vụ việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện chỉ đạo nêu tại Thông báo số 382 ngày 17/7/2026, phối hợp xác minh mức độ sai phạm của kỳ thi. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang xác định quan điểm xử lý dứt điểm các sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình xây dựng phương án xử lý vụ việc, Bộ đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục, cùng các ý kiến từ nhân dân và phụ huynh để có phương án phù hợp. Việc xử lý được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính răn đe đối với người vi phạm, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân các bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với kỳ thi và chất lượng giáo dục; đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi của học sinh, hướng tới xây dựng nền giáo dục phát triển, bền vững.