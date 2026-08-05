English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Bộ GD-ĐT cho 328 thí sinh tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?

Thứ Tư, 11:00, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết sai phạm ở Quảng Trị đã được cá thể hóa, còn tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang được xác định là sai phạm tập thể.

Sáng 5/8, tại cuộc họp thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, trả lời câu hỏi của phóng viên "Tại sao cùng vi phạm quy chế thi mà các em Tuyên Quang lại được thi lại, trong khi các thí sinh ở Quảng Trị lại không?", ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: "Đối với thí sinh ở Quảng Trị đã được cá thể hóa hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Căn cứ Điều 57 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, các thí sinh này sẽ bị xử lý theo đúng mức độ vi phạm đã được xác định và có đầy đủ minh chứng".

vi sao bo gd-Dt cho 328 thi sinh tai truong thpt chuyen tuyen quang thi lai hinh anh 1
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT

Theo ông Chương, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu gốc để phục vụ quá trình xử lý, đồng thời đã thông tin tới các cơ quan báo chí và dư luận.

Đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện Bộ cho biết, căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, đến nay đã xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi.

Trên cơ sở quy định tại Điều 2, Điều 7 và Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định hủy kết quả kỳ thi đối với các thí sinh tại điểm thi này. Đại diện Bộ cũng cho biết, việc xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan công an và theo đúng quy định của pháp luật.

vi sao bo gd-Dt cho 328 thi sinh tai truong thpt chuyen tuyen quang thi lai hinh anh 2
Toàn cảnh cuộc họp báo

Trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường.

Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi.

Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

 

Nguyễn Hà - Thu Hằng - Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng
Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố
Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố

VOV.VN - Giáo viên Trường THPT Tuyên Quang - Nguyễn Thị Diệu Thúy vừa ra đầu thú và bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án điểm 10 môn Toán.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố

VOV.VN - Giáo viên Trường THPT Tuyên Quang - Nguyễn Thị Diệu Thúy vừa ra đầu thú và bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án điểm 10 môn Toán.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?
Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?

VOV.VN - Tổng cộng 26 bị can đã bị khởi tố về 2 nhóm tội danh trong vụ án điểm 10 môn Toán nhiều bất thường xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?

VOV.VN - Tổng cộng 26 bị can đã bị khởi tố về 2 nhóm tội danh trong vụ án điểm 10 môn Toán nhiều bất thường xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục