Vì sao Bộ GD-ĐT cho 328 thí sinh tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?

Sáng 5/8, tại cuộc họp thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, trả lời câu hỏi của phóng viên "Tại sao cùng vi phạm quy chế thi mà các em Tuyên Quang lại được thi lại, trong khi các thí sinh ở Quảng Trị lại không?", ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: "Đối với thí sinh ở Quảng Trị đã được cá thể hóa hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Căn cứ Điều 57 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, các thí sinh này sẽ bị xử lý theo đúng mức độ vi phạm đã được xác định và có đầy đủ minh chứng".

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT

Theo ông Chương, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu gốc để phục vụ quá trình xử lý, đồng thời đã thông tin tới các cơ quan báo chí và dư luận.

Đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện Bộ cho biết, căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, đến nay đã xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi.

Trên cơ sở quy định tại Điều 2, Điều 7 và Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định hủy kết quả kỳ thi đối với các thí sinh tại điểm thi này. Đại diện Bộ cũng cho biết, việc xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan công an và theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường.

Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi.

Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.