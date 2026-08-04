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Sáng mai (5/8), Bộ GD&ĐT họp báo về phương án xử lý thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang

Thứ Ba, 18:52, 04/08/2026
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VOV.VN - Sáng mai (5/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh vụ án liên quan đến những sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường.

Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi.

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Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Thu Hằng/VOV.VN
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