Từ 15/11, cấm 7 nhóm hành vi khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ

7 nhóm hành vi bị cấm trong tổ chức hoạt động giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định, có 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức các hoạt động này.

Thứ nhất, cắt giảm nội dung giáo dục hoặc lợi dụng hoạt động để dạy thêm trái quy định. Các cơ sở giáo dục không được cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Việc lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật cũng bị nghiêm cấm.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, việc thu kinh phí phải dựa trên đăng ký tham gia tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Thứ hai, ép buộc học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia.

Việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động cũng không được sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Thứ ba, thu tiền sai quy định. Các cơ sở giáo dục không được thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, việc thu ngoài danh mục, vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc không đúng quy định đều bị cấm.

Thứ tư, lựa chọn đơn vị phối hợp thiếu công khai, minh bạch. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. Cơ sở giáo dục không được giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thay trách nhiệm của mình, để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc sử dụng môi trường giáo dục để quảng cáo, tiếp thị không đúng mục đích giáo dục.

Thứ năm, nhận lợi ích ngoài thỏa thuận hợp pháp. Các cơ sở giáo dục không được nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động, ngoài các khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận theo quy định và các khoản tài trợ được thực hiện theo pháp luật.

Thứ sáu, tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện. Các hoạt động không được triển khai khi chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học. Việc sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định cũng bị cấm.

Thứ bảy, vi phạm quy định về dữ liệu cá nhân. Các cơ sở giáo dục không được thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền

Thông tư 85 quy định hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức như dạy lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, thực hiện dự án nghiên cứu; tham quan, dã ngoại, cắm trại, hoạt động phục vụ cộng đồng; câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sở thích, diễn đàn giao lưu, hội thảo chuyên đề và cuộc thi.

Các hoạt động có thể diễn ra trong khuôn viên cơ sở giáo dục hoặc tại những địa điểm phù hợp bên ngoài như thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Hình thức tổ chức có thể trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, phù hợp với mục tiêu, nội dung hoạt động và điều kiện của cơ sở giáo dục.

Về cơ chế tài chính, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ sở giáo dục, nguồn học liệu dùng chung do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Không được quy đổi kinh phí thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt ra điều kiện đóng góp để học sinh tham gia.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, việc thu kinh phí phải dựa trên đăng ký tham gia tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ. Khoản thu này là dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định.

Với cơ sở giáo dục công lập, mức thu thực hiện theo danh mục và không vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định. Cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật. Không được thu kinh phí đối với nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc chuyển, tách nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu tiền.

Thông tư cũng quy định việc thực hiện chính sách miễn, giảm mức thu đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người học thuộc đối tượng chính sách, người học là người dân tộc thiểu số và người học khuyết tật theo quy định của pháp luật và chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi tiết cho từng hoạt động, chấp hành quy định về kế toán, thống kê, nghĩa vụ thuế; công khai dự toán, mức thu, nội dung chi, quyết toán và thực hiện trách nhiệm giải trình với người học, cha mẹ hoặc người giám hộ và cơ quan quản lý giáo dục.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ, đóng góp tự nguyện để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.