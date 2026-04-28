36 khối ngành Sức khỏe được Hà Nội ưu tiên đào tạo sau đại học

Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện vừa ký Công văn số 3738/SYT-TCCB gửi các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc ngành về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2140/QĐ UBND ngày 22/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành danh mục các ngành ưu tiên đào tạo sau đại học của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị tăng cường phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế Hà Nội danh mục các ngành ưu tiên đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe. Căn cứ trên nhu cầu đào tạo và thực tiễn hoạt động của đơn vị hằng năm để chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế.

Việc triển khai chính sách đào tạo sau đại học đối với khối ngành Sức khỏe được thực hiện theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của từng đơn vị và của toàn ngành y tế Hà Nội.

Đây là cơ hội để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt ở tuyến cơ sở và các lĩnh vực chuyên sâu trong bối cảnh già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi và yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân Thủ đô ngày càng cao.

Tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND, Hà Nội xác định danh mục hơn 160 ngành đào tạo sau đại học thuộc nhiều lĩnh vực. Khối ngành Sức khỏe là lĩnh vực ưu tiên đào tạo với 36 chuyên ngành, gồm khoa học y sinh; gây mê hồi sức; hồi sức cấp cứu và chống độc; ngoại khoa; sản phụ khoa; nhi khoa; nội khoa; ung thư; bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; y học dự phòng; dịch tễ học; điện quang và y học hạt nhân; y học cổ truyền; phẫu thuật tạo hình, tái tạo thẩm mỹ; khoa học thần kinh; nhãn khoa; tai - mũi - họng; răng - hàm - mặt; hóa dược; hóa sinh dược; dược lý và độc chất; dược liệu - dược học cổ truyền; kiểm nghiệm thuốc và độc chất. Cùng với đó là các chuyên ngành điều dưỡng; hộ sinh; dinh dưỡng; kỹ thuật xét nghiệm y học; kỹ thuật hình ảnh y học; kỹ thuật phục hồi chức năng; y tế công cộng; tổ chức quản lý dược; quản lý y tế; quản lý bệnh viện; y học gia đình; giáo dục y học.