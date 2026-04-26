Người dân vùng biên giới Quảng Ngãi mong sớm hoàn thành trường liên cấp

Tháng 3/2026, tại 5 xã biên giới gồm: Bờ Y, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Long và Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở đồng loạt được khởi công. Đây không chỉ là bước tiến trong đầu tư hạ tầng giáo dục, mà còn góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho khu vực biên giới.

Lễ khởi công, động thổ xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền

Tại xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ), việc xây dựng trường nội trú liên cấp mang ý nghĩa đặc biệt. Trong điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, một ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi là mong ước của thầy cô và học sinh nhiều năm qua.

Cô giáo Võ Thị Tuyên, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Xú, xã Bờ Y mong dự án được triển khai đúng tiến độ.

“Bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng cho trường nội trú liên cấp, chắc chắn là sẽ có được một ngôi trường khang trang và đẹp. Từ đó sẽ tạo cái cơ hội để cho thầy và trò của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học của mình. Các cháu học sinh cũng sẽ có cơ hội học tập ở một cái môi trường hiện đại”, cô giáo Võ Thị Tuyên nói.

Học sinh các trường biên giới ở tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các trường nội trú liên cấp được sớm hoàn thành

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng 9 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các dự án được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân.

Tại xã biên giới Dục Nông, việc lựa chọn vị trí xây dựng trường được thực hiện công khai, có sự tham gia của người dân. Khu đất tại thôn Ngọc Hiệp với diện tích khoảng 4,2 héc ta được chọn làm địa điểm xây dựng trường. Hơn 3.000 phiếu khảo sát nhu cầu học tập cũng đã phát đến các hộ dân, bảo đảm việc đầu tư phù hợp với thực tế.

Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng trường lớp. “Trong quá trình xây dựng trường liên cấp thì được sự thống nhất cao của các người dân, đặc biệt là các người dân xung quanh thôn Ngọc Hiệp, thôn Dục Nhầy 3, thì việc triển khai đến nay đảm bảo tiến độ”, ông Trần Cao Bảo Việt chia sẻ.

Công nhân thi công trên công trình

Trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Dục Nông, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc hoạt động liên tục. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, thời gian thi công 215 ngày, từ ngày 29/12/2025 đến 31/7/2026; đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 40%.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng Ban điều hành dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Dục Nông (Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng) khẳng định, đơn vị huy động tối đa nhân lực để bảo đảm tiến độ đề ra.

“Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, chúng tôi đã tập trung tối đa nhân lực, vật tư và để đảm bảo tiến độ thi công. Tính đến thời điểm này, đơn vị đã triển khai 13/13 hạng mục và trên công trường hiện nay thì gần 200 công nhân cũng như gần 10 đầu máy, máy móc thiết bị và đang triển khai đồng loạt và tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tranh thủ cái thời tiết thuận lợi nhất, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đưa công trình đúng về đích”, Thượng tá Vũ Thanh Khương cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ xanh) kiểm tra công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở ở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, các dự án tại Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai đang được triển khai đồng loạt. Trong đó, dự án tại xã Rờ Kơi đạt khoảng 43%, Dục Nông và Sa Loong đạt khoảng 40%, còn Mô Rai đạt khoảng 22% giá trị sản lượng.

Quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, như việc tìm nguồn nước tại dự án Dục Nông chưa thuận lợi. Tuy nhiên, các đơn vị thi công chủ động xử lý các vướng mắc, không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ngoài các dự án đang thi công, 5 dự án tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Long và Đăk Plô cũng đã được khởi công, đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đồng bộ.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở ở xã Rờ Kơi,

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi hy vọng, các trường nội trú liên cấp sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Bà Y Ngọc đề nghị: “Đến năm học 2026 - 2027, kết thúc giai đoạn 1, có 4 trường đi vào hoạt động thì đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải đảm bảo để chúng ta tổ chức triển khai dạy học ngay từ đầu. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cho giai đoạn năm học 2027 - 2028 khi 5 trường còn lại đi vào hoạt động. Tôi cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm triển khai ngay từ bây giờ để chúng ta đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Những ngôi trường nội trú liên cấp đang dần hình thành nơi biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin. Người dân vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi chờ đợi ngày công trình hoàn thành, để con em mình được học tập trong môi trường tốt hơn.