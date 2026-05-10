中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chủ Nhật, 18:08, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 10/5 khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Sáng nay 10/5, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai) xe khách BKS 29K-023.74 xảy ra va chạm với 3 ô tô BKS 24B-005.47, 29H-810.01 và 29F-059.50.

Cú tông liên hoàn khiến cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại liên quan hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

4 o to tong lien hoan tren cao toc noi bai - lao cai hinh anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: A.T.)

Tại hiện trường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vẫn bảo đảm, mặt đường không xuất hiện bất thường. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, lượng phương tiện lưu thông đông khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc.

Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng nhanh chóng triển khai cẩu kéo các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h20 ngày 20/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km207+530 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, ô tô con mang biển kiểm soát 24C-111.80 đi theo hướng Lào Cai đi Nội Bài lao vào hệ thống rào tôn đang được dựng để phục vụ thi công trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô hư hỏng nặng, một người trên xe thiệt mạng.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245km được khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 2014, đi qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai.

Hiện một số đoạn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được mở rộng, khiến mặt đường và phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi.

Tại các khu vực thi công, lực lượng chức năng đã lắp đặt rào tôn, biển báo và thiết bị cảnh báo tạm thời; người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

vu_tai_nan_giao_thong.jpg

Xe bồn chở dầu gặp nạn ở Thanh Hóa, tài xế tử vong

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 9/5, tại Km18 đoạn qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa), xe bồn chở dầu bất ngờ gặp sự cố, lao lên thành cầu khiến đầu xe biến dạng, dầu tràn ra mặt đường. Tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường.

Viên Minh/VTC News
Tag: tai nạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai 4 ô tô tông liên hoàn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai
Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

Nam ca sĩ "Anh trai say hi" từng liệt nửa mặt sau tai nạn giờ ra sao?
Nam ca sĩ "Anh trai say hi" từng liệt nửa mặt sau tai nạn giờ ra sao?

VOV.VN - Trước khi gây chú ý tại Anh trai say hi với giọng hát nội lực và biệt danh “thầy”, ca sĩ Bùi Duy Ngọc từng trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 2/2020 khiến anh bị chấn thương nặng ở vùng mặt.

Nam ca sĩ "Anh trai say hi" từng liệt nửa mặt sau tai nạn giờ ra sao?

Nam ca sĩ "Anh trai say hi" từng liệt nửa mặt sau tai nạn giờ ra sao?

VOV.VN - Trước khi gây chú ý tại Anh trai say hi với giọng hát nội lực và biệt danh “thầy”, ca sĩ Bùi Duy Ngọc từng trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 2/2020 khiến anh bị chấn thương nặng ở vùng mặt.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản
Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/5), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/5), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục