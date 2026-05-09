  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe bồn chở dầu gặp nạn ở Thanh Hóa, tài xế tử vong

Thứ Bảy, 19:51, 09/05/2026
VOV.VN - Khoảng 15h ngày 9/5, tại Km18 đoạn qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa), xe bồn chở dầu bất ngờ gặp sự cố, lao lên thành cầu khiến đầu xe biến dạng, dầu tràn ra mặt đường. Tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường.

Khoảng 15 giờ ngày 9/5, tại Km18, đoạn qua xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe bồn chở dầu mang BKS 36H-063.96.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Trung Hạ, thời điểm trên, xe bồn chở dầu lưu thông theo hướng từ trung tâm Thanh Hóa đi địa bàn xã Trung Hạ. Khi đến khu vực cầu tại Km18, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, lao lên thành cầu bên đường, khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, dầu tràn xuống mặt đường.

xe bon cho dau gap nan o thanh hoa, tai xe tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ xảy ra tai nạn, khiến tài xế tử trong. (Ảnh do UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trung Hạ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý lượng dầu tràn và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Thanh Hóa xe bồn chở dầu tai nạn nghiêm trọng dầu tràn mặt đường an toàn giao thông xử lý sự cố điều tra nguyên nhân tài xế tử vong
Tin liên quan

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên Quốc lộ 6 sau khi đâm nát dải phân cách
VOV.VN - Vào khoảng 16h ngày 6/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường BOT Quốc lộ 6, đoạn chạy qua địa phận xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Xe tải bất ngờ bị lật vắt ngang cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn qua Nghệ An
VOV.VN - Đang chạy trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn qua tỉnh Nghệ An, một xe tải bất ngờ bị lật, sau đó va chạm với một ô tô con di chuyển theo chiều ngược lại.

Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường
VOV.VN - Vụ xe đầu kéo lật đè ô tô và xe máy tại xã Lạc Sơn, Phú Thọ làm 2 người tử vong được xác định nguyên nhân sơ bộ do xe đi không đúng phần đường; tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

