Xe bồn chở dầu gặp nạn ở Thanh Hóa, tài xế tử vong

Khoảng 15 giờ ngày 9/5, tại Km18, đoạn qua xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe bồn chở dầu mang BKS 36H-063.96.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Trung Hạ, thời điểm trên, xe bồn chở dầu lưu thông theo hướng từ trung tâm Thanh Hóa đi địa bàn xã Trung Hạ. Khi đến khu vực cầu tại Km18, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, lao lên thành cầu bên đường, khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, dầu tràn xuống mặt đường.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn, khiến tài xế tử trong. (Ảnh do UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trung Hạ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý lượng dầu tràn và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.