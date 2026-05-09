  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Thứ Bảy, 10:44, 09/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc) để điều tra dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tô Na.

Tài xế Hậu đã bị tạm giữ hình sự sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong (ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h40 ngày 8/5, ông Hậu lái xe khách 16 chỗ của nhà xe Hùng Phương mang BKS 77F-000.xx đi trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao.

Khi đến Km110+500, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, xe khách vào khúc cua trên đèo Tô Na thì không làm chủ được tốc độ, lật xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác là anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào cua, dẫn đến mất lái gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Hậu không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy và có giấy phép lái xe hạng D.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước bên đường.

Đèo Tô Na dài khoảng 2km trên Quốc lộ 25, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Dù được đầu tư cải tạo từ năm 2012 nhằm giảm nguy cơ tai nạn, khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt vào mùa mưa do thường xuyên xảy ra sạt lở.

Nguyễn Gia/VTCNews
Tin liên quan

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây tai nạn giữa phố

VOV.VN - Công an Thanh Hóa vừa triệu tập nhóm 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, kích động đánh nhau trên nhiều tuyến phố dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bất tỉnh, nhập viện.

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

VOV.VN - V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, nhưng phương tiện có dấu hiệu độ pô xe để phát ra tiếng nổ lớn, lái xe chạy với tốc độ cao.

