Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc) để điều tra dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tô Na.

Tài xế Hậu đã bị tạm giữ hình sự sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong (ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h40 ngày 8/5, ông Hậu lái xe khách 16 chỗ của nhà xe Hùng Phương mang BKS 77F-000.xx đi trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao.

Khi đến Km110+500, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, xe khách vào khúc cua trên đèo Tô Na thì không làm chủ được tốc độ, lật xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác là anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào cua, dẫn đến mất lái gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Hậu không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy và có giấy phép lái xe hạng D.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước bên đường.

Đèo Tô Na dài khoảng 2km trên Quốc lộ 25, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Dù được đầu tư cải tạo từ năm 2012 nhằm giảm nguy cơ tai nạn, khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt vào mùa mưa do thường xuyên xảy ra sạt lở.