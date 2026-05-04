  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Hai, 18:23, 04/05/2026
VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

 

Trong số 67 trường hợp bị ngộ độc phải nhập viện, đã có 55 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được xuất viện. Hiện còn 12 trường hợp có các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

67 người phải nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Ông Lê Minh Tiến, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đã được gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và đang chờ kết quả. Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập, đơn vị đã hướng dẫn địa phương triển khai công tác điều tra, xử lý vụ việc. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cử đoàn công tác đến nắm bắt tình hình tại Trạm Y tế xã Tân Lập, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, UBND xã Tân Lập và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa. Đây là các khu vực có người bị ngộ độc thực phẩm. Tại đây, đoàn đã tiến hành lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm, hướng dẫn địa phương thống kê, báo cáo các trường hợp nghi ngộ độc. Ông Lê Minh Tiến cho biết thêm: “Ngành y tế nghe thông tin ngộ độc thì vào cuộc, phối hợp địa phương để nắm tình hình ca bệnh, điều tra, có một số hướng dẫn phòng chống sắp tới. Các cơ sở thực phẩm này của ngành Công Thương quản lý, nằm trên địa bàn xã phụ trách thì cấp xã sẽ xử lý vụ việc. Hiện nay đang gửi mẫu đi xét nghiệm, phải có kết quả cụ thể thế nào đã mới có cơ sở xử lý”.

Vẫn còn 12 bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì chưa thể xuất viện

Như tin đã đưa, lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trước đây) đã tiếp nhận liên tiếp số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng như: sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước. Qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 – 29/4. Ngay khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã kích hoạt quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Các lực lượng chức năng đã làm việc, thu thập các mẫu thực phẩm liên quan đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mì này tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị ngộ độc thực phẩm Chi cục An toàn Thực phẩm thực phẩm bẩn bánh mì mẫu xét nghiệm
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Tìm kiếm du khách bị mất tích khi đi tắm biển tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 1/5, chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tìm tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển tại xã Vĩnh Hoàng.

Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn tại bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị

VOV.VN - Trưa 1/5, lực lượng chức năng và người dân tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu sống 4 du khách, trong đó có 1 trẻ em bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ.

