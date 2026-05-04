  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

Thứ Hai, 14:17, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông L.V.A., chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng do bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến 86 người ăn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, ông L.V.A. bị xử phạt do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một trong số gần 90 trường hợp bị ngộ độc do ăn phải bánh mì ở tiệm Quốc Hùng, khi điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H’leo, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài bị phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh trong thời hạn 90 ngày. Chủ cơ sở cũng phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám, điều trị cho các khách hàng bị ngộ độc thực phẩm. 

Tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk phải ngừng kinh doanh trong 3 tháng.

Trước đó, vào các ngày 28, 29 và 30/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy đến điều trị. Tổng cộng có 86 trường hợp, tất cả đều cho biết đã mua rồi ăn bánh mì tại cửa hàng Quốc Hùng, của ông L.V.A.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: Ngộ độc thực phẩm Bánh mì Quốc Hùng Đắk Lắk Vi khuẩn Salmonella Xử phạt 80 triệu đồng 86 người nhập viện Vi phạm an toàn thực phẩm Đình chỉ kinh doanh 90 ngày Chủ cơ sở L.V.A. Trung tâm Y tế Ea H’leo
Thêm vụ nghi ngộ độc tập thể do bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân
VOV.VN - Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 người nhập viện tại Quảng Trị, đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm.

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

VOV.VN - Đến chiều 1/5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tăng lên 64 trường hợp.

Hàng chục người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

VOV.VN - Chiều 28/3, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo xác nhận, trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

