Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

Cụ thể, ông L.V.A. bị xử phạt do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một trong số gần 90 trường hợp bị ngộ độc do ăn phải bánh mì ở tiệm Quốc Hùng, khi điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H’leo, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài bị phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh trong thời hạn 90 ngày. Chủ cơ sở cũng phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám, điều trị cho các khách hàng bị ngộ độc thực phẩm.

Tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk phải ngừng kinh doanh trong 3 tháng.

Trước đó, vào các ngày 28, 29 và 30/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy đến điều trị. Tổng cộng có 86 trường hợp, tất cả đều cho biết đã mua rồi ăn bánh mì tại cửa hàng Quốc Hùng, của ông L.V.A.