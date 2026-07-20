English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 người tại TP.HCM tử vong vì bệnh dại, không tiêm vắc xin sau khi bị chó mèo cắn

Thứ Hai, 23:04, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng chú ý, 100% nạn nhân đều không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, khiến bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh.

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố ngày 20/7. Theo HCDC, các ca tử vong gồm 3 trường hợp tại xã Long Hải, 1 trường hợp tại xã Củ Chi và 1 trường hợp tại xã Hòa Hiệp. Ngoài việc không tiêm phòng sau phơi nhiễm (sau khi bị chó, mèo cắn), có tới 40% nạn nhân xử trí sai cách như tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam... dẫn đến mất “thời gian vàng” để điều trị dự phòng.

5 nguoi tai tp.hcm tu vong vi benh dai, khong tiem vac xin sau khi bi cho meo can hinh anh 1
Trạm Y tế phường Phước Thắng phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp cho người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Ảnh: HCDC

HCDC dẫn trường hợp một người đàn ông bị chó cắn khi đang tập thể dục. Sau tai nạn, thay vì đến cơ sở y tế, người này nghe người quen chỉ dẫn đi lấy nọc vì cho rằng nhiều người từng làm như vậy mà vẫn khỏe mạnh. Khi vết thương lành, ông tiếp tục sinh hoạt bình thường nên càng chủ quan.

Một thời gian sau, vị trí từng bị chó cắn bất ngờ đau nhức. Người bệnh tiếp tục tự mua thuốc giảm đau uống thay vì đi khám. Đến khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại và được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Chỉ khoảng 12 giờ sau nhập viện, gia đình buộc phải đưa bệnh nhân về lo hậu sự.

5 nguoi tai tp.hcm tu vong vi benh dai, khong tiem vac xin sau khi bi cho meo can hinh anh 2
Đoàn công tác liên ngành phường Phước Thắng kiểm tra tiền sử tiêm chủng và điều kiện nuôi giữ vật nuôi. Ảnh: HCDC

Theo HCDC, bệnh dại khi đã khởi phát gần như 100% tử vong, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí đúng ngay sau khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn hoặc cào.

Người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone-iodine và đến cơ sở y tế để được chỉ định tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Tuyệt đối không tự lấy nọc, đắp lá, bôi dầu gió hoặc dùng thuốc nam vì có thể làm mất thời gian điều trị dự phòng.

Để tăng cường phòng, chống bệnh dại, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh. HCDC cũng phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai giám sát dịch tễ, truyền thông, xử lý ổ dịch và tăng cường các biện pháp ngăn chặn bệnh dại lây từ động vật sang người.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp
Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp

VOV.VN - Hiện nay, bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp, người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này.

Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp

Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp

VOV.VN - Hiện nay, bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp, người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này.

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại
Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

VOV.VN - Sáng 4/5, Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ hai nghi mắc bệnh dại từ chó, mèo từ đầu năm tới nay.

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

VOV.VN - Sáng 4/5, Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ hai nghi mắc bệnh dại từ chó, mèo từ đầu năm tới nay.

Quảng Trị: 70 bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài sau mổ
Quảng Trị: 70 bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài sau mổ

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, sau khi phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 70 bệnh nhân có biểu hiện bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài và chậm liền vết mổ, thậm chí có bệnh nhân phải phẫu thuật lần 2. Cơ quan chuyên môn đang xác định nguyên nhân của tình trạng này.

Quảng Trị: 70 bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài sau mổ

Quảng Trị: 70 bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài sau mổ

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, sau khi phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 70 bệnh nhân có biểu hiện bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài và chậm liền vết mổ, thậm chí có bệnh nhân phải phẫu thuật lần 2. Cơ quan chuyên môn đang xác định nguyên nhân của tình trạng này.

Sinh viên đại học năm nhất tự nguyện hiến gan cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu
Sinh viên đại học năm nhất tự nguyện hiến gan cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu

VOV.VN - Bệnh nhân là ông C.Q.K (sinh năm 1986), có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không được điều trị kiểm soát đầy đủ nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày.

Sinh viên đại học năm nhất tự nguyện hiến gan cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu

Sinh viên đại học năm nhất tự nguyện hiến gan cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu

VOV.VN - Bệnh nhân là ông C.Q.K (sinh năm 1986), có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không được điều trị kiểm soát đầy đủ nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục