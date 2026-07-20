5 người tại TP.HCM tử vong vì bệnh dại, không tiêm vắc xin sau khi bị chó mèo cắn

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố ngày 20/7. Theo HCDC, các ca tử vong gồm 3 trường hợp tại xã Long Hải, 1 trường hợp tại xã Củ Chi và 1 trường hợp tại xã Hòa Hiệp. Ngoài việc không tiêm phòng sau phơi nhiễm (sau khi bị chó, mèo cắn), có tới 40% nạn nhân xử trí sai cách như tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam... dẫn đến mất “thời gian vàng” để điều trị dự phòng.

Trạm Y tế phường Phước Thắng phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp cho người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Ảnh: HCDC

HCDC dẫn trường hợp một người đàn ông bị chó cắn khi đang tập thể dục. Sau tai nạn, thay vì đến cơ sở y tế, người này nghe người quen chỉ dẫn đi lấy nọc vì cho rằng nhiều người từng làm như vậy mà vẫn khỏe mạnh. Khi vết thương lành, ông tiếp tục sinh hoạt bình thường nên càng chủ quan.

Một thời gian sau, vị trí từng bị chó cắn bất ngờ đau nhức. Người bệnh tiếp tục tự mua thuốc giảm đau uống thay vì đi khám. Đến khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại và được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Chỉ khoảng 12 giờ sau nhập viện, gia đình buộc phải đưa bệnh nhân về lo hậu sự.

Đoàn công tác liên ngành phường Phước Thắng kiểm tra tiền sử tiêm chủng và điều kiện nuôi giữ vật nuôi. Ảnh: HCDC

Theo HCDC, bệnh dại khi đã khởi phát gần như 100% tử vong, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí đúng ngay sau khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn hoặc cào.

Người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone-iodine và đến cơ sở y tế để được chỉ định tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Tuyệt đối không tự lấy nọc, đắp lá, bôi dầu gió hoặc dùng thuốc nam vì có thể làm mất thời gian điều trị dự phòng.

Để tăng cường phòng, chống bệnh dại, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh. HCDC cũng phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai giám sát dịch tễ, truyền thông, xử lý ổ dịch và tăng cường các biện pháp ngăn chặn bệnh dại lây từ động vật sang người.