Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp

Thứ Năm, 14:26, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp, người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này.

Trong tháng 5 này, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận thêm 3 mẫu bệnh phẩm trên chó tại phường Thường Lạc, xã Ngũ Hiệp và phường Hồng Ngự dương tính với vi rút dại. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên chó tại 5 xã, phường gồm: Tràm Chim, Tân Hồng, Ngũ Hiệp, Hồng Ngự và Thường Lạc; đã tiêu hủy 7 con chó mắc bệnh. Hiện còn 3 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại xã Ngũ Hiệp, phường Hồng Ngự và phường Thường Lạc. Đáng lưu ý là trong tháng qua có một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại.

xuat hien 7 o dich benh dai tren dan cho o Dong thap hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.  Đối với UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của bệnh dại; vận động người dân tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó, mèo từ 3 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại định kỳ hằng năm.

Các hộ chăn nuôi được yêu cầu đăng ký và cam kết nuôi nhốt, xích giữ chó trong khuôn viên nhà, không để chó chạy rông nơi công cộng. Khi đưa chó ra ngoài phải đeo rọ mõm và có người dẫn dắt theo đúng quy định. Các địa phương thành lập và duy trì hoạt động đội bắt chó thả rông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tiêm phòng vắc xin dại, thả rông chó nơi công cộng hoặc không đeo rọ mõm. Chủ vật nuôi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc bắt giữ, nuôi dưỡng, tiêm phòng hoặc tiêu hủy động vật theo quy định.

Đối với các địa phương đang có dịch hoặc có nguy cơ cao như xã Ngũ Hiệp, phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc cùng các xã, phường giáp ranh và xã Mỹ Tịnh An, ngành chức năng yêu cầu khẩn trương rà soát tổng đàn chó, mèo để đề xuất cấp vắc xin dại miễn phí, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bảo đảm tỷ lệ đạt trên 90% tổng đàn. Người dân nếu có phát hiện chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn khi tiếp nhận thông tin ca phơi nhiễm cần báo ngay cho chính quyền địa để có xử lý  theo quy định.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại
Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

VOV.VN - Sáng 4/5, Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ hai nghi mắc bệnh dại từ chó, mèo từ đầu năm tới nay.

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại
Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một người tử vong do mắc bệnh dại.

Bệnh dại và nỗi đau từ sự lơ là
Bệnh dại và nỗi đau từ sự lơ là

VOV.VN - 100% là tỷ lệ tử vong một khi bệnh dại đã phát cơn. Nguy hiểm là vậy, nhưng sự lơ là, chủ quan, cùng thói quen nuôi chó thả rông vẫn đang tước đi nhiều sinh mạng. Chỉ vì suy nghĩ đơn giản: "Chó nhà nuôi cắn, chắc không sao đâu...", một gia đình tại tỉnh miền núi Lào Cai đã vĩnh viễn mất đi người trụ cột.

