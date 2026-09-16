5 người tử vong trong vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội có phải cùng một gia đình?

5 người tử vong trong vụ cháy Thụy Khuê

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội vào rạng sáng 16/9.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông H.M.T. (SN 1960), chủ nhà; bà L.T.K. (SN 1961), vợ ông T.; cháu H.P.L. (SN 2020), cháu nội của chủ nhà; ông Đ.M.T. (SN 1960) và bà Đ.T.L. (SN 1962), là vợ chồng thuê để làm cơ sở chữa bệnh Đông y.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân ra ngoài

Như vậy, 5 người tử vong trong vụ cháy Thụy Khuê không phải tất cả đều là thành viên của một gia đình. Theo danh sách nạn nhân được công bố, trong số 5 người có vợ chồng chủ nhà và cháu nội; hai nạn nhân còn lại là một cặp vợ chồng.

Theo người thân của chủ nhà, thời điểm xảy ra vụ cháy con trai và con dâu của chủ nhà đều có mặt trong ngôi nhà khi xảy ra cháy. Người con trai bị thương nặng. Người vợ bị thương khi ôm con nhảy từ tầng 2 xuống.

Như đã đưa tin, vào khoảng 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được điều động cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, có 4 người đã thoát nạn ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, nhiều mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế đám cháy, ngăn lửa lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng ngăn không để lửa lan sang khu vực xung quanh. Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Cùng chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ cháy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 16/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tây Hồ đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên những người bị thương và gia đình có người tử vong trong vụ hỏa hoạn. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, phường Tây Hồ hỗ trợ thêm các gia đình có người thương vong, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ lo hậu sự và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy Thụy Khuê đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.