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Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Chồng nghi ngộ độc khí CO, vợ bị tràn khí màng phổi

Thứ Tư, 11:51, 16/09/2026
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VOV.VN - Vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện hai nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay tại số nhà 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, một số nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng) cấp cứu.

Nạn nhân ở trong vùng cháy hơn 10 phút, nguy cơ phù nề đường thở

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, bác sĩ Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết bệnh nhân nam H.M.T (SN 1989) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói sau thời gian ở trong khu vực xảy ra cháy.

Theo bác sĩ Thắng, thời gian bệnh nhân tiếp xúc với đám cháy không xác định chính xác nhưng tương đối dài, có thể trên 10 phút. Bệnh nhân phải chạy đi chạy lại trong khu vực thiếu oxy và nhiều khói. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết đường hô hấp, trong đường hô hấp có nhiều bụi khói đen. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc khí CO, bỏng cẳng tay hai bên và có nguy cơ bỏng đường hô hấp.

vu chay o tay ho, ha noi chong nghi ngo doc khi co, vo bi tran khi mang phoi hinh anh 1
Bác sĩ Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 354.

“Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, ngạt khói. Thời gian ở trong khu vực cháy tương đối dài, khoảng trên 10 phút. Bệnh nhân phải chạy liên tục trong vùng thiếu oxy. Hiện bệnh nhân đang được thở oxy cao áp, phương pháp điều trị chuyên biệt đối với ngộ độc khí CO. Bệnh nhân vẫn tỉnh, nói và tiếp xúc được. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát nguy cơ phù nề đường thở”, bác sĩ Thắng cho biết. Theo bác sĩ, tình trạng này có thể xuất hiện và tiến triển dần sau vài giờ, gây bít tắc đường thở.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã cho bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu để đánh giá tổn thương. Hiện chưa ghi nhận tổn thương nào khác quá nghiêm trọng ngoài các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, do nguy cơ ngộ độc khí CO và tổn thương đường thở, tiên lượng bệnh nhân vẫn rất nặng.

Người vợ bị tràn khí màng phổi 

Thông tin về bệnh nhân nữ L.T.T (SN 1994), là vợ của bệnh nhân H.M.T, được đánh giá có thời gian tiếp xúc với khói, bụi trong đám cháy ít hơn chồng. Tuy nhiên, trong quá trình thoát khỏi đám cháy, người phụ nữ này đã nhảy từ khu vực tầng 4 xuống mái tôn phía dưới, độ cao được mô tả khoảng 2-3 m. Đáng chú ý, thời điểm này bệnh nhân còn ôm theo con nhỏ 6 tuổi.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân có va đập vùng đùi. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang và CT cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi. Bác sĩ Hoài Giang, Khoa Hồi sức tích cực, cho biết hiện tình trạng toàn thân của bệnh nhân vẫn trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nếu lượng khí trong khoang màng phổi tiếp tục tăng, tình trạng suy hô hấp có thể tiến triển nặng hơn.

“Chẩn đoán hiện tại là chấn thương ngực kín, tràn khí khoang màng phổi và theo dõi ngộ độc khí CO. Mức độ ngộ độc khí của bệnh nhân nữ nhẹ hơn so với người chồng, nhưng tổn thương do chấn thương hiện đáng lưu ý hơn”, bác sĩ Trần Quốc Thắng cho biết.

Theo bác sĩ, tình trạng tràn khí màng phổi của bệnh nhân tương đối nặng, có nguy cơ tiến triển gây suy hô hấp nên tiên lượng vẫn nặng.

Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát. Nếu lượng khí trong khoang màng phổi có thể tự hấp thu và tình trạng toàn thân ổn định, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị và theo dõi. Đối với cháu bé 6 tuổi, con của hai bệnh nhân, các bác sĩ đã lưu tại khoa Cấp cứu để theo dõi. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu bé đã được xuất viện.

vu chay o tay ho, ha noi chong nghi ngo doc khi co, vo bi tran khi mang phoi hinh anh 2
Phòng Cấp cứu, Bệnh viện 354 nơi các bệnh nhân đang điều trị.

Cùng ngày 16/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất số người tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ cháy. Bệnh viện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị bệnh viện khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn; chủ động đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Quân y 354 cần phối hợp chuyên môn với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên và chuyển tuyến kịp thời đối với những trường hợp cần thiết.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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