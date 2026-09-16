Vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong: Lời kể của người thân chủ nhà

Sáng 16/9, anh P.M.T., em họ của chủ nhà xảy ra vụ cháy ở Tây Hồ rạng sáng nay, đã có mặt tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng) để cùng người thân lo liệu mọi việc. Theo anh P.M.T., ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà của anh Th. cho một người thuê để làm cơ sở chữa bệnh Đông y. Anh T. cho biết, trong số 5 người tử vong có vợ chồng chủ nhà là ông Th. và bà K., cùng một bé 6 tuổi là cháu nội của ông Th.

Theo lời kể của anh T., bé 6 tuổi là con của anh Đ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Đ. đang công tác tại TP.HCM. “Hiện anh Đ. đang bay ra Hà Nội, chưa kịp về đến nơi thì nhận tin con tử vong”, anh T. chia sẻ. Anh T. cũng cho biết, con trai và con dâu của ông Th. đều có mặt trong ngôi nhà khi xảy ra cháy. Người con trai bị thương nặng. Người vợ bị thương khi ôm con nhảy từ tầng 2 xuống.

“Sau khi tìm cách thoát ra ngoài, người chồng quay lại lấy bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm đó đám cháy đã lớn nên anh bị ngạt và bỏng. Nếu lúc đó nhảy xuống và được cứu thì có thể đã thoát, nhưng nó lại quay lại lấy bình chữa cháy để chữa cháy nên mới bị ngạt, bị bỏng”, anh T. kể.

Anh T. cho biết, khi xảy ra cháy, nếu những người trong nhà chạy lên khu vực tầng thượng thì có thể có thêm cơ hội thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một số người lại chạy xuống.

Bệnh viện 354 nơi đang đang điều trị tích cực 4 nạn nhân vụ cháy Hà Nội,

Như VOV.VN đưa tin, theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 1h50, sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán báo động và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy và 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh:CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát nạn ra ngoài, trong khi vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng ngăn chặn không để lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc.