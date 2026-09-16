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Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội trong đêm, 5 người tử vong

Thứ Tư, 06:58, 16/09/2026
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VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng, số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong. Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 1h50, sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán báo động và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công.

chay nha 4 tang o ha noi trong dem, 5 nguoi tu vong hinh anh 1
Nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy và 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

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Lãnh đạo công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát nạn ra ngoài, trong khi vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng ngăn chặn không để lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc.

Văn Ngân/VOV.VN
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