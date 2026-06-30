Hàng loạt quy định mới về giao thông, cấm, phạt nhiều hành vi từ 15/8

Chở trẻ em không có thiết bị an toàn sẽ bị xử phạt từ 15/8

Ngày 30/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô, đồng thời quy định lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên các phương tiện kinh doanh vận tải.

Ảnh minh họa

Theo Nghị định, kể từ ngày 15/8/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Theo Cục CSGT, đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu nguy cơ thương tích trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc tai nạn.

Lộ trình bắt buộc lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải

Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, cơ quan chức năng bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Đến ngày 1/1/2029, việc xử phạt được mở rộng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Người điều khiển phương tiện hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị theo quy định, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm. Trong đó, hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động có thể bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Siết quản lý xe hợp đồng và xe cá nhân kinh doanh trái phép

Nghị định mới tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Các hành vi đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm cố định khác trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung mức phạt từ 12-14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực hiện hành vi chở người có thu tiền hoặc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách ngoài hợp đồng vận tải đã ký kết.

Theo cơ quan chức năng, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân hoạt động như xe kinh doanh vận tải trái phép, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải.

Điều chỉnh thẩm quyền xử phạt

Theo Cục CSGT, để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) năm 2025, Nghị định 238 đã điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh.

Cụ thể, lực lượng CSGT được phân định rõ thẩm quyền xử phạt các vi phạm liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Công an cấp xã được giao thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe, phù hợp với việc triển khai đăng ký xe tại cấp xã.

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phạt tiền tối đa 37,5 triệu đồng; Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phạt đến 75 triệu đồng. Trong lực lượng Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục CSGT cũng có thẩm quyền xử phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.