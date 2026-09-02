7 cán bộ quản lý ở Đồng Nai tự nguyện trở lại làm giáo viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trở lại bục giảng

Tại phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai, hệ thống trường học được tinh gọn từ 5 xuống còn 2 cơ sở. Đáng nói hơn, quá trình này ghi nhận 2 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng đã chủ động viết đơn xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để trở lại bục giảng.

7 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tại phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai tự nguyện xuống làm giáo viên (ảnh: ĐC)

Điển hình như trường hợp của cô Hoàng Thị Lan. Với gần 30 năm làm trong ngành giáo dục, trong đó có 5 năm làm Phó Hiệu trưởng, cô luôn được đánh giá cao về chuyên môn. Khi trường sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Tiến Thành, cô quyết định làm đơn xin thôi công tác quản lý để trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh.

“Môn dạy của tôi là Tiếng Anh. Tôi rất yêu thích việc đứng lớp để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Tôi cũng muốn đóng góp công sức vào sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là của giáo viên tại phường Đồng Xoài", cô Lan nói.

Bà Hoàng Thị Lan cho rằng, việc trở lại bục giảng giúp bản thân có cơ hội truyền dạy kiến thức cho học sinh

Tương tự cô Lan, một số cán bộ quản lý khác sau nhiều năm cống hiến cũng tự nguyện xin làm giáo viên, đây không chỉ là nguyện vọng cá nhân mà còn nhằm tạo cơ hội cho lớp cán bộ trẻ năng động, bản lĩnh đứng lên gánh vác trách nhiệm trong giai đoạn mới.

Nói về vấn đề này, ông Bùi Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài cho rằng, đây là những quyết định rất đáng trân trọng. Việc cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp không chỉ giúp công tác sắp xếp bộ máy tại địa phương diễn ra thuận lợi, mà còn bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, giàu kinh nghiệm trực tiếp dìu dắt các em học sinh.

“Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các trường mới, Ban giám hiệu các trường và cũng kỳ vọng sau khi sáp nhập sẽ phát huy được các mặt mạnh của các trường trong thời gian vừa qua. Và kỳ vọng rằng nhiệm vụ về dạy và học tại các trường mới sẽ đảm bảo tốt và phát triển hơn nữa", ông Linh cho biết.

Giảm mạnh hơn 40% đầu mối trường học

Tính đến nay, TP.Đồng Nai giảm từ 1.123 đầu mối giáo dục xuống còn 670 (tức là giảm 453 cơ sở, giảm 40% so với thời điểm 1/7/2025).

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Nhiều địa phương có tỷ lệ tinh gọn rất cao. Cụ thể, xã Bình Tân giảm từ 11 trường xuống còn 3 (giảm 72,73%), xã Xuân Đường từ 10 xuống 3 (giảm 70%) và xã Phước Thái từ 11 xuống 4 (giảm 63,64%). Các phường, xã khác như: Đồng Xoài, Nha Bích, An Phước, Tam Phước... cũng ghi nhận mức giảm từ 50% đến hơn 62%.

Ông Trần Ngọc Sang, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Riềng, TP.Đồng Nai cho biết: “Việc sáp nhập hai trường thuận lợi đó là tối ưu hóa được nguồn nhân lực. Nhà trường sẽ tập trung được nguồn vốn để có thể đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Còn về chất lượng nguồn nhân lực, nhà trường cũng sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, phân công chuyên môn hợp lý, phân công chức năng các bộ phận cho đầy đủ và hợp lý. Và từ đó chất lượng giảng dạy của nhà trường sẽ ngày càng được nâng lên".

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Còn bà Phạm Thị Hải Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trảng Dài, trường vừa sáp nhập với trường THCS Trường Sa nhận định: “Việc sáp nhập này rất linh hoạt trong việc điều phối giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt là học sinh ở những điểm lẻ, những vùng trũng, những điểm trường xa thì có thể được nhận sự giảng dạy tốt từ những giáo viên ở các cái điểm chính, điểm lớn xuống để truyền tải cho các em học sinh".

Không chỉ ở khối phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đồng Nai cũng hoàn thành sắp xếp 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm khu vực, tỷ lệ giảm đạt 83,33%.

Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí việc làm cho lượng biên chế dôi dư cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định, phừ hợp với nguyện vọng của cán bộ, giáo viên. Với bộ máy tinh gọn, nhân sự ổn định và cơ sở vật chất được củng cố, ngành giáo dục thành phố Đồng Nai đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2026 - 2027 với kỳ vọng tạo ra những đột phá chất lượng dạy và học.