Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai

Chăm lo từ những điều thiết thực

Ở những địa bàn còn khó khăn, sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thể hiện qua các chính sách chăm lo hỗ trợ vật chất, mà còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Tại ấp 5, xã Sông Ray, nơi có đông đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống, những ngày qua, chính quyền, lực lượng vũ trang và các đoàn thể thường xuyên hỗ trợ người dân. Từ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, phát quang khu dân cư đến khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng... những việc làm thiết thực này được đồng bào trân trọng.

Giữ gìn giá trị văn hoá trong đồng bào dân tộc ở Đồng Nai (ảnh: Lưu Sơn)

Già làng Đào Văn Đức, dân tộc Châu Ro, xã Sông Ray chia sẻ: "Bộ đội về sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc Châu Ro ở xã Sông Ray, đồng bào ở đây rất vui mừng, vì nơi này là nơi đồng bào thường xuyên tập trung đến đây để sinh hoạt. Với những việc làm đó, tình cảm giữa đồng bào với bộ đội ngày càng thêm khăng khít, tới lui thăm hỏi. Bộ đội giúp đồng bào nhiều lắm, rất quý báu. Để đồng bào luôn nhớ và nhắc nhở con cháu giữ gìn bản sắc và bảo vệ, gìn giữ khu vực sinh hoạt của đồng bào."

Sự quan tâm ấy được thể hiện với những người đã trải qua chiến tranh, mang trên mình những thương tật và tiếp tục hòa nhập với cuộc sống sau khi trở về.

Ông Phạm Văn Sự, ngụ phường Long Bình, TP. Đồng Nai, là thương binh nặng, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia cho biết, điều ông trân trọng không chỉ là những hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên, ghi nhận của Nhà nước và cộng đồng.

Những phần quà, lời động viên kịp thời giúp những thương binh có thêm động lực trong cuộc sống (ảnh: Lưu Sơn)

“Không biết nói làm sao, khi ở trên trường về thì mình hòa nhập với cuộc sống, với cộng đồng xung quanh. Việc nhà nước quan tâm, giúp đỡ anh em thương binh là một phần rất quý, vừa thể hiện tình cảm. Cứ tới ngày đó thì chúng tôi được Chủ tịch nước quan tâm, tặng quà tuy không nhiều nhưng mà cũng động viên tinh thần anh em, giúp làm vơi đi vết thương chứ không quên được.” Ổng Sự chia sẻ.

Với những người từng cống hiến cho đất nước, sự chăm lo không chỉ có ý nghĩa về vật chất. Đó còn là sự tri ân, là cách những người có công tiếp tục cảm nhận mình được quan tâm và đồng hành trong cuộc sống.

Từ những câu chuyện cụ thể ấy có thể thấy, an sinh xã hội không phải là một chính sách chung áp dụng cho tất cả, mà cần được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và những thay đổi trong đời sống.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đồng Nai đang đứng trước nhiều yêu cầu mới trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh các thiết chế phục vụ cộng đồng, để người dân ở cơ sở tiếp tục có nơi sinh hoạt, kết nối và tiếp cận các hoạt động văn hóa, xã hội.

Đây là vấn đề được ngành văn hóa đặt ra trong quá trình rà soát, sắp xếp lại các thiết chế cơ sở văn hóa.

Các hoạt động văn hoá của đồng bào dân tộc cũng được gìn giữ (ảnh: Lưu Sơn)

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai cho biết, ngành đang phối hợp với các địa phương đánh giá lại hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là sau khi sắp xếp thôn, ấp.

“Để rà soát hiện trạng, đánh giá thì hiện nay, ngành đã thành lập một Tổ công tác do một phó giám đốc Sở làm tổ trưởng, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để khảo sát, đánh giá lại toàn bộ các hệ thống thiết chế văn hóa đặc biệt là sau khi sáp nhập thôn, ấp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, có giải pháp để thực hiện, phát huy tốt nhất các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở hiện nay.” Bà Loan cho biết thêm.

Việc rà soát các thiết chế ở cơ sở là một phần trong yêu cầu thích ứng với những thay đổi về tổ chức và đời sống dân cư. Bởi, bên cạnh các chính sách hỗ trợ trực tiếp, một hệ thống dịch vụ và không gian cộng đồng phù hợp cũng giúp người dân, nhất là các nhóm yếu thế, có thêm điều kiện tiếp cận các hoạt động xã hội và hòa nhập với cộng đồng.

Theo lãnh đạo TP. Đồng Nai, phát triển một địa phương không chỉ là xây dựng thêm những công trình mới, mở rộng quy mô kinh tế hay tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Phát triển còn là bảo đảm để người dân được tiếp cận các chính sách an sinh, được chăm lo về sức khỏe, giáo dục, đời sống tinh thần; những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên.



Tri ân những người đã hy sinh trong quá khứ là quan điểm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị ở Đồng Nai (Ảnh: Lưu Sơn)​​​​​

Với mỗi người dân, đó là cơ hội được sống trong một cộng đồng an toàn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và được hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai cho biết, trong một đô thị đang phát triển nhanh, yêu cầu đặt ra là những thành quả về kinh tế phải song hành với chất lượng cuộc sống.

Phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị hay thu hút các ngành kinh tế mới cũng cần được đặt trong mối quan hệ với môi trường, an sinh xã hội và những giá trị cộng đồng.

“Thành phố Đồng Nai phát triển kinh tế-xã hội nhưng không đánh đổi, đó là đảm bảo môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững được nét đẹp truyền thống của người thành phố Đồng Nai. Kể cả việc kiên cố hoá kênh mương, hệ thống trường lớp, các chính sách an sinh, đào tạo lao động, đặc biệt là khám sức khoẻ định kỳ cho người dân . Đây là vấn đề hết sức nhân văn, hiện ngành Y tế đang triển khai quyết liệt, làm sao trong năm 2026 Đồng Nai tổ chức khám sức khoẻ cho nhân dân thật tốt.” Ông Út nhấn mạnh.

Lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào ở xã Sông Ray, TP Đồng Nai (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị hay tạo thêm những động lực tăng trưởng mới đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng để sự phát triển thực sự bền vững, những người còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công và các nhóm yếu thế cũng cần được nhìn thấy trong từng chính sách, từng chương trình an sinh.

Đó cũng là cách để quá trình phát triển của Đồng Nai không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng việc người dân được chăm lo, được tiếp cận các cơ hội và có điều kiện sống tốt hơn.