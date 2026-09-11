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Sở Y tế TP.HCM đề xuất hỗ trợ bác sĩ luân phiên cơ sở lên đến 30 triệu/tháng

Thứ Sáu, 05:27, 11/09/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM dự thảo chính sách hỗ trợ 8-30 triệu đồng/tháng cho nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở. Kinh phí tối đa 108,3 tỷ đồng/năm nhằm thu hút 1.000 bác sĩ/năm, giải quyết tình trạng thiếu hụt chuyên môn sâu tại 168 trạm y tế.

Sở Y tế TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế, bao gồm: bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ luân phiên có thời hạn đến các cơ sở khám chữa bệnh công lập cấp cơ bản và Trạm Y tế xã, phường, đặc khu.

Mức hỗ trợ cơ bản dao động từ 8 đến 20 triệu đồng/người/tháng, được chi trả ngoài các chế độ tiền lương và phụ cấp hiện hành.

Cụ thể, bác sĩ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II được đề xuất mức cao nhất là 20 triệu đồng. Bác sĩ nội trú, chuyên khoa I nhận 17 triệu đồng, các bác sĩ khác nhận 12 triệu đồng.

Với nhóm điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ trình độ Đại học trở lên mức hỗ trợ là 10 triệu đồng và 8 triệu đồng với người có trình độ cao đẳng.

so y te tp.hcm de xuat ho tro bac si luan phien co so len den 30 trieu thang hinh anh 1
Nhu cầu tăng cường bác sĩ luân phiên của 168 trạm lên tới 1.046 lượt

Đặc biệt, tại các địa bàn khó khăn, nhân viên y tế sẽ được nhân hệ số hỗ trợ. Người luân phiên đến xã đảo Thạnh An được nhân hệ số 1,2 (tối đa 24 triệu đồng/tháng). Riêng tại đặc khu Côn Đảo, hệ số áp dụng là 1,5, tương đương mức hỗ trợ cao nhất lên tới 30 triệu đồng/tháng, đối với bác sĩ có học hàm, học vị từ Tiến sĩ đến Giáo sư hoặc bác sĩ chuyên khoa II. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này tối đa khoảng 108,3 tỷ đồng/năm.

Đề xuất này xuất phát từ thực tiễn áp lực tại tuyến y tế cơ sở. Hiện nay, 168 Trạm Y tế đang quản lý khoảng 14,5 triệu dân, gánh vác nhiều nhiệm vụ từ khám chữa bệnh BHYT, phòng chống dịch đến quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Dù rà soát năm 2026 cho thấy các trạm có 1.415 bác sĩ, nhưng chỉ có 1.073 người đã được cấp phép hành nghề, tuyến này vẫn thiếu hụt trầm trọng cơ cấu chuyên môn sâu. Các trạm hiện cần bổ sung tới 1.046 lượt bác sĩ ở nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền...

Tính hiệu quả của việc luân phiên nhân sự đã được chứng minh rõ nét. Tại Côn Đảo, qua 11 đợt luân phiên với 85 bác sĩ từ TP.HCM, số lượt khám tại Trung tâm Y tế Quân dân y đã tăng từ 80 lên hơn 150 lượt/ngày. Tổng số lượt khám chữa bệnh đạt 21.427 lượt, nhiều kỹ thuật phức tạp được thực hiện ngay tại đây thay vì phải chuyển tuyến vào đất liền. Tuy nhiên, các chế độ đãi ngộ hiện hành chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân đội ngũ chuyên môn cao tham gia lâu dài, liên tục.

so y te tp.hcm de xuat ho tro bac si luan phien co so len den 30 trieu thang hinh anh 2
TP.HCM khép lại 4 năm thí điểm đưa bác sĩ trẻ về trạm y tế

TP.HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, mỗi năm sẽ điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại tuyến xã. Chính sách này hướng tới mục tiêu đến năm 2030, các Trạm Y tế sẽ có đủ bác sĩ theo chức năng, nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở, giảm thiểu việc chuyển tuyến không cần thiết và chia sẻ áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

 

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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