Đổi mới đào tạo bác sĩ chuyên khoa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

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VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.
VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.
VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.
VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.