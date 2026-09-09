English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đổi mới đào tạo bác sĩ chuyên khoa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thứ Tư, 07:00, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cần chuyển từ cách tiếp cận dựa vào thời gian, số học phần sang đánh giá năng lực thực tế, hướng tới một chuẩn đầu ra để đáp ứng yêu cầu thực tế và bắt kịp với thế giới.

Ánh Tuyết/VOV2
Tag: VOV đổi mới đào tạo bác sĩ bác sĩ chuyên khoa yêu cầu thực tiễn năng lực thực tế chuẩn đầu ra
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới
Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới

VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.

Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới

Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới

VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam
"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục