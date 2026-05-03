95 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Chủ Nhật, 18:32, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 đến 3/5, trên cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả ba tiêu chí.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 176 vụ, làm chết 94 người, bị thương 114 người; giảm 71 vụ, giảm 35 người chết và giảm 41 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; số vụ không tăng, không giảm nhưng tăng 1 người tử vong. Đường thủy không xảy ra tai nạn, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp. Qua đó, tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm GPLX 7.951 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 11.411 trường hợp; vi phạm tốc độ 13.390 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 184 trường hợp; quá khổ giới hạn 48 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 395 trường hợp; vi phạm ma túy 21 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 3 trường hợp, trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 799 trường hợp vi phạm; trong khi đó, đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT đánh giá, dù tai nạn giao thông giảm mạnh nhưng tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho người dân.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông nghỉ lễ Cục CSGT 30/4 - 1/5 an toàn giao thông vi phạm nồng độ cồn vi phạm tốc độ xử phạt giao thông tuần tra kiểm soát tai nạn đường bộ trật tự giao thông
Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày cao điểm kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giảm sâu, xử lý hơn 13.000 trường hợp vi phạm
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc ghi nhận chuyển biến tích cực khi số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

