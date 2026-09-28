Hơn 56% hồ sơ khoáng sản tại Đà Nẵng bị trễ hạn

Rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, muộn hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký công văn yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, muộn hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản. Kết quả kiểm tra cho thấy, tỷ lệ trễ hạn ở mức đáng báo động: 40/71 dự án được kiểm tra bị trễ hạn, chiếm 56,3%. Riêng nhóm dự án đấu giá mỏ, có tới 18/26 dự án trễ hạn, chiếm 69,2%. Đáng chú ý, toàn bộ 4 hồ sơ cấp đổi, gia hạn được kiểm tra đều trễ hạn. Nguyên nhân chính do sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa bảo đảm thời gian quy định, ảnh hưởng trực tiếp tiến độ giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp hồ sơ chậm, muộn. Đối với Sở Công Thương, vừa tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản phải khẩn trương xử lý 48 hồ sơ tồn đọng. Sở này cũng phải tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động đối với 43 dự án đấu giá mỏ chưa hoàn thành cấp phép.

Nhiều dự án tại TP Đà Nẵng triển khai ì ạch do thiếu vật liệu xây dựng cát, sỏi

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát gắn với cơ sở dữ liệu khoáng sản, tự động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn, nhằm công khai, minh bạch, có khả năng truy vết trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân, chấm dứt tình trạng hồ sơ chậm nhưng không xác định được nguyên nhân.

Trong 2 năm qua, thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu khoáng sản làm vật liệu thông thường như cát xây dựng, đất đắp nền, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ. Tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2026, các đại biểu từng chất vấn về vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, một số công trình bị ngưng trệ, trong khi nạn khai thác cát, vàng trái phép ở một số xã vùng cao vẫn tái diễn phức tạp. Trong khi đó, một số dự án trường phổ thông nội trú liên cấp thuận lợi hơn nhờ được áp dụng cơ chế đặc thù về nguồn cung vật liệu. Điều này cho thấy, điểm nghẽn nằm ở sự phối hợp trong khâu cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính, đúng như những hạn chế vừa được chỉ ra qua đợt kiểm tra 71 dự án lần này.