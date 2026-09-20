Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi biên cương

Tham dự chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh, nhân dân và các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu dự chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" năm 2026. Ảnh: TTCP

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được mở đầu bằng màn “Trống hội - Múa Lân”, âm vang sôi động nơi biên cương Tổ quốc. Tiếp đó là hoạt cảnh “Trăng rằm bản em”, ca khúc “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”, các liên khúc về Trung thu, thiếu nhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng chương trình ảo thuật, giao lưu với Chị Hằng, Chú Cuội và hoạt động phá cỗ, rước đèn, được dàn dựng công phu, tái hiện không khí Trung thu rộn ràng, vui tươi của trẻ em vùng cao.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trì thực hiện phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

"Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm nay được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường và giàu truyền thống cách mạng. Đây là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội: Dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước".

Gửi lời chúc tới các em thiếu niên, nhi đồng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn mong các em luôn mạnh khỏe, vui tươi, chăm ngoan, học giỏi, không ngừng rèn luyện, tiến bộ, để sau này trở thành những cán bộ, công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu. Ảnh: chinhphu.vn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho 60 em học sinh đại diện cho các em có thành tích cao trong học tập, thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa trao 382 suất học bổng cho các em đạt kết quả cao trong học tập năm học 2025-2026, các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Bên cạnh đó, hơn 2.500 túi quà và 8 mâm cỗ Trung thu được dành tặng cho thiếu niên, nhi đồng xã Mường Lát và các em tham dự đêm hội. Tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Mâm cỗ Trung thu, tiết mục múa lân và các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: chinhphu.vn

Vui mừng nhận được những phần quà ý nghĩa dịp Trung thu năm 2026, em Giang Ngọc Nhi, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát - đại diện cho các em thiếu niên, nhi đồng gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đơn vị, địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các em thiếu niên nhi đồng nhân dịp Trung thu.

"Chúng cháu xin được chia sẻ niềm vui này đến các bạn thiếu niên, nhi đồng ở những nơi đang bị mưa lũ, ngập lụt, không thể đón tết Trung thu trọn vẹn. Chúng cháu vô cùng hạnh phúc, xúc động khi chương trình được tổ chức tại Mường Lát, được đón nhận những món quà ý nghĩa, những món quà là động lực để chúng cháu cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện để mai sau cống hiến cho quê hương đất nước".

Tham dự chương trình Biên cương - Đêm hội trăng rằm 2026, các em nhỏ vùng biên cương được giao lưu, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt là phá cỗ Trung thu.