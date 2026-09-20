Trao quà Trung thu đến học sinh vùng núi Đà Nẵng

Tại chương trình, các đơn vị trao gần 600 suất quà Trung thu, gồm bánh kẹo, lồng đèn, đầu lân, đồ dùng học tập tặng học sinh học tập và sinh hoạt tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, góp phần mang đến cho thiếu nhi vùng núi có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Chương trình "Lồng đèn yêu thương nâng bước em tới trường"

Ban Tổ chức còn tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã. Đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí viễn thông 100 triệu đồng; trao học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Trao quà Trung thu tặng học sinh khó khăn ở xã miền núi Đắc Pring

Các đơn vị trao quà Trung thu tặng thiếu nhi ở xã miền núi Đắc Pring

Tặng hệ thống máy lọc nước cho điểm trường mầm non xã Đắc Pring

Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng tặng quà thiếu nhi xã miền núi Đắc Pring.

Chương trình cũng hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tại điểm trường Mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring. Tổng kinh phí cho chương trình này hơn 400 triệu đồng.

Trao quà Trung thu tặng học sinh khó khăn

Ông Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cho biết: "Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần mang đến cho thiếu nhi vùng khó khăn một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa".

“Ngoài trao quà cho trẻ em miền núi, trong dịp này, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Trung thu cho các em học tập tại Cung thiếu nhi và học sinh hoàn cảnh khó khăn tại trường Hy Vọng, đây là các em mồ côi cha mẹ. Với tinh thần mong muốn chia sẻ những tình cảm yêu thương ấm áp để các em có thêm những niềm vui động lực vươn lên trong học tập”, Ông Nguyễn Nhẫn chia sẻ.