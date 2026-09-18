Biên cương ấm áp đêm hội trăng rằm

Tối qua (17/9), tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Huổi Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, không khí Trung thu rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Những tiết mục văn nghệ do thầy cô, học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng biểu diễn. Những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu… tất cả tạo nên một ngày hội đầy ắp tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao.

Tiết mục văn nghệ của những người lính biên phòng trong đêm hội trăng rằm

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: “Chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm của toàn xã hội. Bằng sự cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm. Điều đó đã thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của các em thiếu nhi, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và Ban Chỉ huy BĐBP trao học bổng chương trình Nâng bước em tới trường cho học sinh

Từ những phần quà Trung thu, tình cảm dành cho học sinh vùng biên tiếp tục được nối dài qua các chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Năm học 2025 - 2026, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã hỗ trợ 55 em. Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” đỡ đầu 230 em. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Ngay từ chiều 18/9, hàng trăm học sinh dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì... ở Huổi Luông đã có mặt tại sân trường háo hức, chờ đợi

Thầy giáo Nguyễn Đình Trường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Huổi Luông chia sẻ: “Chương trình biên cương đêm hội trăng rằm tổ chức tại trường có ý nghĩa rất đặc biệt. Qua chương trình này khẳng định sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các em thiếu nhi. Nữa là nhà trường cũng có rất nhiều các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua các buổi này các em được nhận những phần quà hết sức ý nghĩa. Và qua chương trình này cũng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho các cháu”.

Niềm vui chờ phá cỗ của các em học sinh vùng biên Huổi Luông

Đêm hội khép lại bằng màn rước đèn, phá cỗ trong niềm vui của thầy cô, học sinh và những người lính biên phòng. Từ Huổi Luông, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mang Trung thu đến gần hơn với những em nhỏ còn nhiều khó khăn.

Sau chương trình văn nghệ, các em cùng nhau phá cỗ

Những chiếc đèn ông sao thắp sáng sân trường và những món quà gửi gắm yêu thương. Hơn hết các phần quà, là sự sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để trẻ em vùng biên vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.