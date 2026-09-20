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Đêm hội trăng rằm của thiếu nhi vùng biên giới biển

Chủ Nhật, 11:22, 20/09/2026
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VOV.VN - Tối 19/9, tại xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp với địa phương tổ chức “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, trao học bổng, xe đạp, tập vở, bánh Trung thu và quà cho thiếu nhi vùng biên giới biển.

Tại chương trình, các em được nghe lãnh đạo UBND xã Thạnh Phong đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát biểu, động viên các em nhân dịp Tết Trung thu.

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Các em thiếu nhi dự chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại xã Thanh Phong

Dịp này, Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thạnh Phong tổ chức trao giải Hội thi làm lồng đèn do học sinh thực hiện. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp các em tìm hiểu, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.

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Đại úy Phạm Văn Trí Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cổ Chiên tặng tặng quà cho các em học sinh

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long trao tặng 1.000 quyển tập cho Trường Tiểu học Thạnh Phong; trao 20 suất học bổng, 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và quà cho các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường” của Đồn Biên phòng Cổ Chiên. Đặc biệt, 800 bánh Trung thu cũng được trao tặng cho các em học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 100 triệu đồng.

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Các đại biểu tham gia "phá cổ Trung thu"

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em thiếu nhi còn được giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, xem múa lân, tham gia nghi thức rước đèn, phá cỗ Trung thu, thưởng thức bánh Trung thu và buffet.

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Đại tá Nguyễn Văn Triều, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và ông Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phong tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long hướng về trẻ em vùng biên giới biển. Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đồng thời huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong chăm lo cho trẻ em, góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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