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Ấm lòng tháng 7 tri ân

Thứ Sáu, 06:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Các hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã, đang được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể và người dân trên cả nước tổ chức. Không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, việc làm thiết thực, ý nghĩa này còn làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh, động lực để các thương, bệnh binh và người có công tiếp tục phát truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

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Trong 2 ngày 15-16/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của TW dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Vân Hồ, Sơn La và thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công trên địa bàn

Năm 1969, khi đất nước lâm nguy trước sự xâm lược của đế quốc, dù chưa tròn 18 tuổi, nhưng ông Đoàn Thế Kỷ cùng các thanh niên quê lúa Thái Bình thời đó đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Từ biên chế quân chủ lực thuộc Sư đoàn 473, năm 1970 ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Nam Lào; năm 1971 về tham gia chiến đấu ở mặt trận Thành cổ Quảng Trị; cuối năm 1972, ông bị thương nặng khi bị mảnh đạn găm vào đầu và cụt 2 mất bàn tay… Sau nhiều thời gian điều trị, chăm nuôi, nghỉ dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), ông đã làm đơn xin về an dưỡng tại gia đình ở Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Giờ đây, đã ở tuổi 75, nhưng thương binh 1/4 Đoàn Thế Kỷ vẫn ngày ngày cùng vợ con chăm sóc hơn 1ha nương ngô và vườn cây ăn quả của gia đình. 

"Mình làm vì mình không cam chịu đói nghèo; điều kiện có thì mình phải cố gắng. So với thời xưa chiến đấu thì không gian khổ bằng, chiến đấu thì một mất một còn; đây là tự do, mình nghĩ được mình làm được, lúc nào khoẻ thì làm, mệt thì nghỉ, làm để làm gương cho con cháu phát triển kinh tế để xoá đói giảm nghèo", ông Kỷ chia sẻ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khoẻ thương binh 1/4 Đoàn Thế Kỷ

Mới đây, ông Đoàn Thế Kỷ vinh dự khi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm hỏi và động viên gia đình. Với ông, đây là món quà quá lớn lao, thực sự là động lực để ông tiếp tục nỗ lực sống vui, sống khoẻ, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

"Tôi đã hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cán bộ Trung ương là còn sức lực đến đâu thì tôi sẽ cố gắng cống hiến đến đấy, cùng con cháu hăng say lao động sản xuất, làm sao cho dân giàu nước mạnh; dân có giàu thì nước mới mạnh được", ông Kỷ cho biết. 

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Ông Đoàn Thế Kỷ xúc động khi được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Sơn La tới thăm 

Từng bị địch bắn trọng thương, sau đó bị bắt tù đày qua nhiều nhà giam lịch sử khét tiếng như: Nhà lao Bồng Sơn, Bình Định; Nhà lao Quy Nhơn; Nhà lao Pleiku và trại biệt giam chuồng cọp ở đảo Phú Quốc, ông Trần Xuân Hán, đã 86 tuổi, nay đang sống cùng vợ và con cháu ở tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, ông vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của TW đến thăm. Đây là nguồn động viên, cổ vũ để các thương binh, bệnh binh như ông tiếp tục sống vui, sống khoẻ, chung sức xây dựng quê hương Sơn La và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh giàu.

"Được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, tôi rất phấn khởi. Trên ti vi thì thấy hình vậy thôi, nhưng hôm nay được gặp, vừa bắt tay, vừa nói chuyện, đầy đủ như thế, rất vinh dự, phấn khởi", ông Hán bày tỏ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của TW, cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La đến thăm ông Trần Xuân Hán và gia đình nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ  27/7 

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các thương binh, bệnh binh và người có công luôn là tấm gương sáng trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các thế hệ học tập và noi theo.

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Ông Trần Xuân Hán chia sẻ, sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để ông tiếp tục sống vui, sống khoẻ, sống có ích

Dịp này, nhiều người có uy tín, già làng, trưởng bản, các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng được các Đoàn công tác của Trung ương và địa phương đến thăm hỏi, tặng quà, thể hiện tình cảm, trân trọng và biết ơn những hi sinh, đóng góp của các bậc cha, ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Vì Văn Thu, ở bản Phụ Mẫu, xã Vân Hồ, Sơn La - người bị ảnh hưởng do nhiễm chất độc màu da cam và ông Tráng A Khua, người có uy tín ở bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La là hai trong số đó. Ông Thu cho biết, bản thân ông rất phấn khởi, bởi không riêng hôm nay mà hàng năm cứ dịp tết ngày lễ là từ Trung ương đến địa phương đều có quà động viên các thương binh, bệnh binh như ông. Lần này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp trao tặng quà, bản thân ông rất phấn khởi, ông sẽ giữ gìn sức khoẻ, gương mẫu bảo ban giáo dục con cháu tích cực tăng gia sản xuất, học tập, rèn luyện tốt để trở thành công dân có ích.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng nhiều phần quà tới những người có công, người uy tín và cán bộ an ninh cơ sở ở Sơn La

Các hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây không chỉ là lời tri ân chân thành đối với thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn thành quả cách mạng và tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, góp phần đưa quê hương, đất nước phát triển vững bền.

 

Thu Thùy-Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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