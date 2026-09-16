An Giang thu hồi 35 trường hợp cấp thừa kinh phí thực hiện Nghị định 178

Theo đó, An Giang đã phát hiện 35 trường hợp cấp thừa kinh phí hơn 1 tỷ đồng và 26 trường hợp cấp thiếu kinh phí cũng khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra việc cấp thừa và cấp thiếu là do thời gian rà soát, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền giải quyết rất gấp theo Kết luận 183 (phải giải quyết dứt điểm chi trả trong vòng 1 tháng, từ ngày 1/7 đến ngày 30/8).

Ông Ngô Trấn Nguyên, Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang. cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí và đã hoàn thành việc thu hồi đối với 35 trường hợp cấp thừa kinh phí. Đối với các trường hợp cấp thiếu kinh phí, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để hướng dẫn chi trả, do sau thời điểm ngày 30/08 không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục giải quyết chi trả. Sau khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, cơ quan tham mưu sẽ trình UBND tỉnh thực hiện chi trả bổ sung cho các trường hợp còn thiếu.

Tổng số hồ sơ của các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh An Giang đề nghị giải quyết chính sách theo Nghị định 178 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 3.800 hồ sơ.

Qua thẩm định theo quy định, số lượng hồ sơ đúng và đủ điều kiện giải quyết chính sách là 3.263 hồ sơ, đạt tỷ lệ 84% - 85% so với số hồ sơ đề nghị. Số còn lại chưa được xem xét giải quyết với lý do không thuộc đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy, hoặc đang trong giai đoạn bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Về kết quả kiểm tra đối với 3.263 đối tượng đã được giải quyết, tất cả đều đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 178.