Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp

Hạt táo có chứa chất độc

Bộ phận cực độc trong quả táo mà bạn tuyệt đối không nên ăn chính là phần hạt. Hạt táo chứa một hợp chất gọi là amygdalin, một loại glycoside cyanogenic. Khi được chuyển hóa trong hệ tiêu hóa, amygdalin có thể phân hủy thành hydro xyanua, một chất cực độc có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, co giật và thậm chí tử vong.

Lượng amygdalin trong một hạt táo là rất nhỏ, và cơ thể có thể giải độc một lượng nhỏ cyanide mà không gây hại. Tuy nhiên, nếu bạn nuốt hoặc nhai một lượng lớn hạt táo, nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng là rất cao.

Ước tính cho thấy một người trưởng thành ăn khoảng 150 hạt táo sẽ có nguy cơ bị ngộ độc xyanua. Trẻ em có thể bị ảnh hưởng chỉ với 83-100 hạt. Các triệu chứng ngộ độc xyanua có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn và đau đầu. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra sau khi ăn nhiều hạt táo, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Tiêu thụ một lượng nhỏ xyanua trong thời gian dài cũng gây hại không kém. Vì vậy, dù hạt táo không gây nguy hiểm ngay lập tức với số lượng nhỏ, chúng ta vẫn nên thận trọng và loại bỏ hạt trước khi ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ăn táo thế nào cho an toàn?

- Loại bỏ hạt trước khi ăn: Khi ăn táo, hãy nhớ loại bỏ hạt cẩn thận. Đặc biệt, không nên nhai hoặc nghiền nát hạt táo.

- Không ăn quá nhiều hạt: Mặc dù một vài hạt táo không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng việc ăn quá nhiều hạt trong thời gian dài có thể tích tụ cyanide trong cơ thể và gây hại.

- Trẻ em cần được giám sát: Trẻ nhỏ thường chưa ý thức được nguy hiểm, vì vậy cần được giám sát khi ăn táo để tránh nuốt phải hạt.

- Ăn táo thường xuyên: Hãy đưa táo vào chế độ ăn hàng ngày, có thể ăn trực tiếp, làm salad, sinh tố hoặc ép lấy nước.

- Ăn cả vỏ: Phần lớn chất xơ và polyphenol tập trung ở vỏ táo, vì vậy hãy rửa sạch và ăn cả vỏ để hấp thụ tối đa dưỡng chất.

- Chọn táo hữu cơ: Nếu có thể, hãy ưu tiên chọn táo hữu cơ để tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại.