  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp

Thứ Bảy, 14:00, 11/04/2026
VOV.VN - Táo vốn là loại trái cây "quốc dân" nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Thế nhưng, trong quả táo có một bộ phận cực độc, nếu ăn nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.  

Hạt táo có chứa chất độc

Bộ phận cực độc trong quả táo mà bạn tuyệt đối không nên ăn chính là phần hạt. Hạt táo chứa một hợp chất gọi là amygdalin, một loại glycoside cyanogenic. Khi được chuyển hóa trong hệ tiêu hóa, amygdalin có thể phân hủy thành hydro xyanua, một chất cực độc có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, co giật và thậm chí tử vong.

Lượng amygdalin trong một hạt táo là rất nhỏ, và cơ thể có thể giải độc một lượng nhỏ cyanide mà không gây hại. Tuy nhiên, nếu bạn nuốt hoặc nhai một lượng lớn hạt táo, nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng là rất cao.

(Ảnh minh họa)

Ước tính cho thấy một người trưởng thành ăn khoảng 150 hạt táo sẽ có nguy cơ bị ngộ độc xyanua. Trẻ em có thể bị ảnh hưởng chỉ với 83-100 hạt. Các triệu chứng ngộ độc xyanua có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn và đau đầu. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra sau khi ăn nhiều hạt táo, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Tiêu thụ một lượng nhỏ xyanua trong thời gian dài cũng gây hại không kém. Vì vậy, dù hạt táo không gây nguy hiểm ngay lập tức với số lượng nhỏ, chúng ta vẫn nên thận trọng và loại bỏ hạt trước khi ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ăn táo thế nào cho an toàn?

- Loại bỏ hạt trước khi ăn: Khi ăn táo, hãy nhớ loại bỏ hạt cẩn thận. Đặc biệt, không nên nhai hoặc nghiền nát hạt táo.

- Không ăn quá nhiều hạt: Mặc dù một vài hạt táo không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng việc ăn quá nhiều hạt trong thời gian dài có thể tích tụ cyanide trong cơ thể và gây hại.

- Trẻ em cần được giám sát: Trẻ nhỏ thường chưa ý thức được nguy hiểm, vì vậy cần được giám sát khi ăn táo để tránh nuốt phải hạt.

- Ăn táo thường xuyên: Hãy đưa táo vào chế độ ăn hàng ngày, có thể ăn trực tiếp, làm salad, sinh tố hoặc ép lấy nước.

- Ăn cả vỏ: Phần lớn chất xơ và polyphenol tập trung ở vỏ táo, vì vậy hãy rửa sạch và ăn cả vỏ để hấp thụ tối đa dưỡng chất.

- Chọn táo hữu cơ: Nếu có thể, hãy ưu tiên chọn táo hữu cơ để tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: táo hạt táo hạt táo có ăn được không ăn hạt táo nguy hại cho sức khỏe ăn nhiều táo có tốt không lợi ích của ăn táo ăn táo có tác dụng gì
Loại lá mùi giống chanh, ăn vào chua nhẹ là thuốc quý cho cả sức khỏe và sắc đẹp

VOV.VN - Lá húng chanh không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. Với mùi thơm đặc trưng và lượng tinh dầu dồi dào, loại lá này còn được ví như một loại "kháng sinh tự nhiên".

Hi hữu: Bệnh nhân bất ngờ nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha sau khi phẫu thuật

VOV.VN - Một người đàn ông ở Mỹ bỗng dưng nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha sau khi phẫu thuật, nhưng rất tiếc điều này chỉ kéo dài 1 tiếng. 

Lý do nên uống một ly nước ngay sau khi thức dậy mỗi ngày

VOV.VN - Thói quen uống một ly nước ngay sau khi thức dậy là một trong những nghi thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả "thần kỳ" cho sức khỏe.

