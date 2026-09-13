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Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa to đến hết 16/9

Chủ Nhật, 11:19, 13/09/2026
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VOV.VN - Hồi 10h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đêm 12/9 và sáng 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 11h00 ngày 13/9/2026

Hồi 10h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên Trung Lào

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Đến 10h ngày 14/9, vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào; suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm là từ 16,5-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị. Biển từ Nam Nghệ An đến TP Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Hà Tĩnh - Quảng Trị gió mạnh dần từ chiều 13/9

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Hà Tĩnh - TP Huế mưa 100 - 200mm, cục bộ trên 350mm

Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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