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Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ

Thứ Bảy, 11:49, 12/09/2026
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VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung. Trong khi đó, mưa lớn những ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương gia tăng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

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Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

Dự báo đến 7 giờ ngày mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển thành phố Huế - Đà Nẵng, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk quản lý chặt tàu thuyền, thông báo vùng nguy hiểm và chủ động cấm biển khi cần thiết. Trên đất liền, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở; bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Đình Trung/VOV1
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