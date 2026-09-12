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Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập nhiều khu vực

Thứ Bảy, 18:50, 12/09/2026
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VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, đợt triều cường từ ngày 9-15/9 đang bước vào thời kỳ cao điểm. Mực nước trên các sông, kênh rạch trong tỉnh tiếp tục lên trong ngày 12/9, ít biến đổi trong ngày 13/9, sau đó xuống chậm từ ngày 14/9 và giảm dần từ ngày 15-18/9.

Dự báo, đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào ngày 12-13/9, với mực nước tại các trạm từ xấp xỉ báo động 1 đến cao hơn báo động 3 khoảng 33cm. Đáng chú ý, tại trạm Mỹ Thuận, đỉnh triều có thể đạt 2m13, cao hơn báo động 3 là 33cm; trạm Chợ Lách 2m05, cao hơn báo động 3 là 15cm. Tại Trà Vinh và Cầu Quan, mực nước dự báo cùng ở mức 1m95, cao hơn báo động 3 khoảng 5cm. Trạm Mỹ Hóa dự báo đạt 1m78, cao hơn báo động 3 là 3cm.

vinh long canh bao trieu cuong gay ngap nhieu khu vuc hinh anh 1
Nước ngập tràn vào nhà dân

Tại các trạm Bến Trại, An Thuận và Bình Đại, đỉnh triều dự báo lần lượt khoảng 1m75, 1m60 và 1m68. Trong đó, Bến Trại xấp xỉ báo động 2; An Thuận xấp xỉ báo động 1 và Bình Đại thấp hơn báo động 2 khoảng 2cm.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày 12-13/9 tập trung vào sáng sớm và chiều. Tại Mỹ Thuận, Chợ Lách, đỉnh triều xuất hiện khoảng 4h30-7h và từ 16h-19h. Các trạm Mỹ Hóa, Trà Vinh và Cầu Quan có đỉnh triều khoảng 4-6h và 15-17h. Tại An Thuận, Bình Đại và Bến Trại, đỉnh triều xuất hiện sớm hơn, từ khoảng 2h30 đến 4h30 và 14-16h30.

Với mực nước tiếp tục dâng cao, triều cường có khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém trên phạm vi toàn tỉnh; đặc biệt là các khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch và khu vực ngoài đê bao.

Một số tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi và các tuyến Nguyễn Huệ, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực, Lý Thái Tổ… cũng được cảnh báo có khả năng ngập. Tại khu vực Chợ Lách, Mỏ Cày, Trà Vinh và một số địa bàn khác, nhiều tuyến đường cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Dự báo, tình trạng ngập có thể kéo dài từ ngày 12-16/9, độ sâu phổ biến từ 5 đến 40cm. Riêng trong ngày 12-13/9, thời điểm triều lên cao nhất, một số vị trí có thể ngập sâu từ 25-40cm, tùy địa hình; mức độ ngập sẽ tăng theo mực nước triều.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương khu vực thượng nguồn, từ các xã Giao Long, Phước Long, Đồng Khởi, Hương Mỹ, phường Hòa Thuận, xã Lưu Nghiệp Anh trở lên, chủ động xây dựng phương án ứng phó; kiểm tra, bảo vệ và gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc, vật dụng, đồng thời chủ động phòng ngừa ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa lớn và các tác nhân khác.

vinh long canh bao trieu cuong gay ngap nhieu khu vuc hinh anh 2
Tại nhiều tuyến giao thông trong tỉnh nước ngập sâu

Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại các trạm Mỹ Thuận, Chợ Lách, Trà Vinh, Bến Trại, Mỹ Hóa và Cầu Quan được cảnh báo ở cấp 2; riêng An Thuận và Bình Đại ở cấp 1. Người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao cần chủ động các biện pháp bảo vệ tài sản, hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ ngập sâu trong thời gian triều lên cao.

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Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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