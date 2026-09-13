Áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, gây mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đêm qua và sáng 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Hình 1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 08h00 ngày 13/9/2026

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế

Hồi 7h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế; cách TP Huế khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc và cách Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24-36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu.

Đến 7h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Hệ thống di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 19h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Hệ thống di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm trong khoảng thời gian dự báo từ 7h ngày 14/9 là 16,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, và khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Đến 19h ngày 14/9, vùng nguy hiểm là 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, và khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Biển động, sóng cao 2-4m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị gió mạnh cấp 6, giật cấp 8

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Mưa lớn kéo dài đến sáng 16/9

Khu vực chịu tác động của mưa lớn gồm trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.