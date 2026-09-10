Ảnh hưởng không khí lạnh Bắc Bộ có mưa rào

Dự báo diễn biến không khí lạnh, trên đất liền chiều tối và đêm 10/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Dự báo chi tiết:

Từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.