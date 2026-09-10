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Bắc Bộ đón gió mùa Đông Bắc, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ

Thứ Năm, 08:39, 10/09/2026
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VOV.VN - Gió mùa Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến đến gần sát biên giới phía Bắc nước ta. Ở vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 24-27 độ.

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Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21-24 độ

Dự báo diễn biến không khí lạnh, trên đất liền sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Dự báo chi tiết:

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Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

PV/VOV.VN
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