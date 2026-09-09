Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 31-34 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: gần sáng và sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 10/9 trời chuyển mát.

Không khí lạnh về, Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nơi dưới 19 độ

Trên biển: Từ ngày 10/9, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Dự báo ngày và đêm 10-11/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ; nhiệt độ trung bình 24-26, vùng núi có nơi dưới 23.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Từ chiều tối và đêm 09/9 đến đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.