Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10-15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 08h00 ngày 31/8/2026

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới, đến 7h ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, với tốc độ từ 10-15km/h. Vị trí tâm ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc - 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,5-114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Trên biển, khu vực vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,0-4,0m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.