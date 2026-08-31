Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50-61 km/h, giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Nam với tốc độ 15-20 km/h.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 1/9, tâm bão dự kiến ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 108,5 đến 115,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được áp dụng đối với vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 2/9, bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Cường độ bão thời điểm này vẫn ở cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Đông. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m.

Vùng gần tâm bão đi qua có thể có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.