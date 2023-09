Áp thấp nhiệt đới gây mưa to, các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó

Từ 4h đến 7h sáng 25/9, thành phố Đà Nẵng có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30mm đến hơn 80mm. Mưa lớn làm nhiều tuyến đường nội thành các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu bị ngập từ 20cm đến hơn 30cm. Các tuyến đường thường xảy ra mưa ngập như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Đỗ Quang, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, nhiều phương tiện chết máy không lưu thông được. Trận mưa lớn vào buổi sáng đầu tuần làm nhiều người trễ giờ làm việc, học sinh đến trường muộn.

Một số tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ

Chị Nguyễn Thị Vân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Mưa rất to, tôi bị mắc kẹt, đứng chờ ở đây hơn 45 phút rồi nhưng vẫn chưa đi được, chưa đi làm được”.

Trận mưa lớn vào buổi sáng đầu tuần, nhiều người ở Đà Nẵng trễ giờ làm việc, học sinh đến trường muộn

Công ty thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng túc trực tại các đoạn đường thường xảy ra ngập kịp thời vớt rác, khơi thông các cửa thoát nước.

Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam cắm biển cảnh báo người dân khi đi qua các điểm sạt lở

Tỉnh Quảng Nam đã có công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Tỉnh này cấm biển kể từ 7 giờ sáng nay (25/9) cho đến khi thời tiết trên biển trở lại bình thường. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, cửa sông, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở miền núi.

“Ở khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở thì có cảnh. Tất cả các tuyến giao thông đã có. phương tiện ứng trực để nếu xảy ra sạt lở gây chi cắt thì sẽ có phương tiện thông đường ngay”, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Tỉnh Quảng Nam cấm biển từ 7 giờ sáng 25/9

Sáng nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to. Huyện miền núi Nam Đông ghi nhận tổng lượng mưa hơn 134mm ở xã Hương Phú, 112mm ở thị trấn Khe Tre, hơn 93mm ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Tại thành phố Huế, mưa to làm một số tuyến đường vùng thấp ngập cục bộ. Phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Mưa to, một số tuyến đường ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ngập cục bộ

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện còn 25 phương tiện với trên 200 lao động, trong đó 19 phương tiện với hơn 180 lao động đang đánh bắt ở khu vực biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế cách bờ khoảng 40 - 65 hải lý. Các đơn vị tuyến biển sử dụng kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn để thông báo cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để ngư dân chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi cũng đã xác định những vị trí có nguy cơ sạt lở các vùng như ở Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và Phong Điền. UBND tỉnh cũng có đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương nhắc nhở và có kế hoạch bảo vệ các khu vực sạt lở để tránh người dân đi lại trong mưa lũ”.