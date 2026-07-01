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Thời tiết hôm nay 1/7: Hà Nội mưa rào, Bắc Bộ cảnh báo mưa lớn cục bộ

Thứ Tư, 05:30, 01/07/2026
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VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 1/7 cho thấy Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào đêm và sáng; Khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/6 đến ngày 2/7, Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng. Trong đó, từ đêm 30/6 đến đêm 1/7, vùng núi, trung du, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, chủ yếu vào đêm và sáng. Từ ngày 2/7, mưa dông vẫn duy trì, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng từ ngày 2/7 mưa gia tăng vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 1/7, Hà Nội mưa rào, Bắc Bộ cảnh báo mưa lớn cục bộ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/6, ngày 1/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng); riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. 

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây,có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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