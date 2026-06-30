Thời tiết hôm nay 30/6: Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (30/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/6 đến 3 giờ ngày 30/6 có nơi trên 120mm như trạm: Ngọc Chấn (Lào Cai) 129.6mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 179.8mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 145.6mm,…

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới: Từ sáng 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Từ sáng 30/6 đến sáng 01/7, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).



Ngoài ra, chiều và tối 30/6, khu vực Nghệ An, từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngày 30/6, Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 30/6

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.