Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Hồi 19 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng 19 giờ ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới ở vị trí 19,8N-121,6E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 150km về phía Bắc.

Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h và có khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo từ 48 - 72 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 15 - 20km/h và cường độ có xu hướng giảm dần.

Dự báo từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0 - 6,0m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.